Galatasaray'ın Diagne planı ortaya çıktı! Gomis...
Devre arasında golcü transferine ağırlık verecek olan Galatasaray'da ön plana çıkan isim sarı-kırmızılıların Club Brugge'a kiraladığı Diagne olmuştu. Galatasaray'ın Senegalli oyuncuyla ilgili esas planı ortaya çıktı...
6 Aralık 2019 Cuma 09:39
Güncelleme: 06.12.2019 09:39
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Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'dan sakatlığı nedeniyle yeterince verim alamayan Galatasaray, kiralık olarak kadrosuna kattığı Andone'nin de sakatlanmasıyla forvette büyük sorunlar yaşadı.
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Sarı-kırmızılı takım alternatifler arasına, sezon başında ClubBrugge'a kiraladığı ve takımda mutsuz olan MbayeDiagne'yi de eklemişti.
Club Brugge'da teknik direktör Philippe Clement ile yaşadığı sorun nedeniyle kadro dışı bırakılan Diagne'yi, Club Brugge, devre arasında geri gönderecek.
Andone'nin sakatlığını dikkate alan Galatasaray, Falcao'yu alternatifsiz bırakmamak için Diagne'nin dönüşüne sıcak bakıyor.
ASIL PLAN SEZON SONUNDA
Yabancı kontenjanında yer açılırsa Senegalli golcü ikinci yarıda sarı-kırmızılı formayı giyecek. Galatasaray, Diagne ile ilgili asıl planını ise sezon sonuna saklıyor.