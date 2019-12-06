Galatasaray'ın Diagne planı ortaya çıktı! Gomis... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Aralık 2019, Cuma
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Galatasaray'ın Diagne planı ortaya çıktı! Gomis...

Devre arasında golcü transferine ağırlık verecek olan Galatasaray'da ön plana çıkan isim sarı-kırmızılıların Club Brugge'a kiraladığı Diagne olmuştu. Galatasaray'ın Senegalli oyuncuyla ilgili esas planı ortaya çıktı...

6 Aralık 2019 Cuma 09:39 Güncelleme: 06.12.2019 09:39
Galatasaray'ın Diagne planı ortaya çıktı! Gomis...

Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'dan sakatlığı nedeniyle yeterince verim alamayan Galatasaray, kiralık olarak kadrosuna kattığı Andone'nin de sakatlanmasıyla forvette büyük sorunlar yaşadı.

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Galatasaray'ın Diagne planı ortaya çıktı! Gomis...

Sarı-kırmızılı takım alternatifler arasına, sezon başında Club Brugge'a kiraladığı ve takımda mutsuz olan Mbaye Diagne'yi de eklemişti.

Galatasaray'ın Diagne planı ortaya çıktı! Gomis...

Club Brugge'da teknik direktör Philippe Clement ile yaşadığı sorun nedeniyle kadro dışı bırakılan Diagne'yi, Club Brugge, devre arasında geri gönderecek.

Galatasaray'ın Diagne planı ortaya çıktı! Gomis...

Andone'nin sakatlığını dikkate alan Galatasaray, Falcao'yu alternatifsiz bırakmamak için Diagne'nin dönüşüne sıcak bakıyor.

Galatasaray'ın Diagne planı ortaya çıktı! Gomis...

ASIL PLAN SEZON SONUNDA

Yabancı kontenjanında yer açılırsa Senegalli golcü ikinci yarıda sarı-kırmızılı formayı giyecek. Galatasaray, Diagne ile ilgili asıl planını ise sezon sonuna saklıyor.

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