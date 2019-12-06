Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Galatasaray, Emlak Konut GYO ile yaptığı anlaşma ile Florya Tesislerini geri aldı. Teknik Direktör Fatih Terim’in isteğini yerine getiren sarı kırmızılı kulüp, karşılığında 120 milyon TL ödeyecek.
Galatasaray, Emlak Konut GYO ile Riva-Florya konusunda yeniden anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı yönetim bu anlaşma ile birlikte Fatih Terim'in isteğini de yerine getirmiş oldu. Cimbom, anlaşma kapsamında Florya arazisini geri aldı.
Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin yer aldığı araziyi tekrar kulübe kazandırırken, Emlak Konut'a 120 milyon TL ödeyecek. Bu paranın vadeli ödeneceği öğrenildi.
Teknik direktör Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın Florya'da kalması gerektiğini ve kulüp için tarihi özelliği bulunan tesisin en doğru adres olduğunu daha önce yönetime bildirmişti.
Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli'nin açıklamaları:
"Florya arazisi Galatasaray'a iade edildi. Bu arazinin iadesinin karşılığı olarak 120 milyon TL'yi Galatasaray ödüyor, orada yaptığımız masraflar da kulüp tarafından ödeniyor. Riva sözleşmesi de aynı şartlarda devam ediyor."
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları:
"TARİHİ BİR ANA TANIKLIK EDİYORUZ"
"Bugün burada, Galatasaray'ın tarihi bir anına tanıklık ediyoruz. 2016'dan beri süren ve maalesef fiziki ve hukuksal nedenlerden dolayı çıkamadığımız Florya'ya yasal dönüşümüzü sağlamış bulunuyoruz."
"FLORYA BİZİM MABEDİMİZ"
"Florya, bizim mabedimiz. Bunun bize kazandırılması çok değerli bir hizmet. Gecikmeden kaynaklanan bütün faizleri ödeyeceğiz. Aldığımız 120 milyon TL'yi de geri ödüyoruz. Biz bedel ödeyerek tekrar evimize sahip oluyoruz."
- 06.12.2019
- Güncelleme: 06.12.2019 10:58
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Corriere dello Sport'tan ortalığı karıştıran "Black Friday" manşeti
Toplam 1
Yorum
ercisli şaşırdınızmı şimdi tipik bir avrupalı hareketi her haltı yerler sonrada en medeni biziz derler bu medeniyetsizler
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Trabzonspor ve Antalyaspor PFDK'ye sevk edildi
Toplam 1
Yorum
rrrrr gerçekleri söylemek suç mu oldu
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Hem destek hem tepki
Toplam 1
Yorum
Ultra Aslan 05 Hocam kusura bakma ama takımın da sende berbatsınız adamların yürüyecek hali yok siz oynatmaya çalışıyorsunuz bu takımı çalıştırıyormusunuz
Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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