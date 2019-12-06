Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek

Galatasaray, Emlak Konut GYO ile Riva-Florya konusunda yeniden anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı yönetim bu anlaşma ile birlikte Fatih Terim'in isteğini de yerine getirmiş oldu. Cimbom, anlaşma kapsamında Florya arazisini geri aldı.

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin yer aldığı araziyi tekrar kulübe kazandırırken, Emlak Konut'a 120 milyon TL ödeyecek. Bu paranın vadeli ödeneceği öğrenildi.

Teknik direktör Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın Florya'da kalması gerektiğini ve kulüp için tarihi özelliği bulunan tesisin en doğru adres olduğunu daha önce yönetime bildirmişti.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli'nin açıklamaları:

"Florya arazisi Galatasaray'a iade edildi. Bu arazinin iadesinin karşılığı olarak 120 milyon TL'yi Galatasaray ödüyor, orada yaptığımız masraflar da kulüp tarafından ödeniyor. Riva sözleşmesi de aynı şartlarda devam ediyor."

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları:

"TARİHİ BİR ANA TANIKLIK EDİYORUZ"

"Bugün burada, Galatasaray'ın tarihi bir anına tanıklık ediyoruz. 2016'dan beri süren ve maalesef fiziki ve hukuksal nedenlerden dolayı çıkamadığımız Florya'ya yasal dönüşümüzü sağlamış bulunuyoruz."

"FLORYA BİZİM MABEDİMİZ"

"Florya, bizim mabedimiz. Bunun bize kazandırılması çok değerli bir hizmet. Gecikmeden kaynaklanan bütün faizleri ödeyeceğiz. Aldığımız 120 milyon TL'yi de geri ödüyoruz. Biz bedel ödeyerek tekrar evimize sahip oluyoruz."