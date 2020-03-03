Alt liglerden haberler
Yılmaz Vural’ın gelişiyle son 4 maçta 3 galibiyet alan Akhisar, vites yükseltti.
* Yılmaz Vural'ın gelişiyle son 4 maçta 3 galibiyet alan Akhisar, vites yükseltti. Formsuz Onur, Eray, Rotman ve Bjarnason, takıma katkı vermeye başladı.
* Kırmızı Grup lideri Bandırma, Niğde'yi yenerek zirvedeki yerini korudu. Teknik Direktör Serdar Bozkurt, kalan 8 haftada her maçın final olduğunu söyledi.
* Beyaz Grup takımı Zonguldak'ta Başkan Süleyman Caner, zeminin kötü olması nedeniyle iç saha maçlarını Devrek Stadı'nda oynayacaklarını açıkladı.
* Kırmızı Grup'ta Bodrum deplasmanından yenilgiyle ayrılan ve zirve yarışında yar alan Tuzlaspor'da, Teknik Direktör Mehmet Gönülaçar'la yollar ayrıldı.
- 3.3.2020
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