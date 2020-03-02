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02 Mart 2020, Pazartesi
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süresiz tatil edildi!

İsviçre Süper Ligi süresiz tatil edildi!

'de başlayan ve yavaş yavaş tüm dünyaya yayılan Koronavirüs, futbolu da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Federasyonu, Koronavirüsün “salgın hastalık” haline gelmesi sebebiyle, İsviçre 'nin ikinci bir karara kadar tatil edildiğini açıkladı.

Tüm dünyada hızla yayılan Koronavirüs futbolu vurmaya devam ediyor... Birçok Avrupa ülkesinde spor organizasyonlarının ertelenmesine neden olan Koronavirüs tehdidi, futboluna da darbe vurdu.

İsviçre Federasyonu, İsviçre 'nin ikinci bir karara kadar tatil edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, Koronavirüsün "salgın hastalık" haline gelmesi sebebiyle bu kararın alındığı ifade edildi.

İsviçre Süper Ligi'nde 24. hafta mücadeleleri de Koronavirüs tehdidi nedeniyle ertelenmişti.

  1. 02.03.2020
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