Koronavirüs Avrupa futbolunu vurdu! İsviçre'de maçlar ertelendi - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
28 Şubat 2020, Cuma
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Koronavirüs Avrupa futbolunu vurdu! 'de maçlar ertelendi

Koronavirüs Avrupa futbolunu vurdu! İsviçre'de maçlar ertelendi

Dünyayı olumsuz anlamda etkisi altına alan Koronavirüs, futbolu da kötü etkiledi. Federasyonu'nun aldığı karara göre, İsviçre Süper Ligi ve 'ndeki maçlar ertelendi.

Dünya çapında 2 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan Koronavirüs, futbolunu da olumsuz şekilde etkiledi. İsviçre Federasyonu'ndan yapılan açıklama ile cuma ve pazar günleri arasında oynanacak olan İsviçre Süper Ligi ve 'ndeki maçlar koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

İTALYA'DA DA ERTELENMİŞTİ
İtalya Ligi'nde de Koronavirüs endişesi devam ediyor. Ülkede olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından bu hafta Lombardiya ve Veneto bölgelerinde oynanacak karşılaşmalardan ertelenen maçlar belli oldu.

Inter - Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari, Torino - Parma karşılaşmalarının ertelendiği duyuruldu. Çizme'de şu ana kadar 42 amatör maç ertelendi. Serie C'de Piacenza-Sambenedettese maçı da ertelenmişti.

BULGARİSTAN'DA DA ERTELEMELER OLDU

Bulgaristan 1. Futbol Ligi'nde Ludogorets ile Arda Kardzhali arasında 1 Mart Pazar günü oynanması planlanan karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbir amacıyla 18 Mart'a ertelendi.

Bulgaristan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, son dönemde virüsün hızla yayıldığı İtalya'nın temsilcilerinden Inter ile UEFA Avrupa Ligi rövanşında hafta içi deplasmanda karşılaşan Ludogoretsli futbolcuların, tedbir amacıyla bir takım testten geçirildiği belirtildi.

Futbolculara yapılan ilk testte Kovid-19'a rastlanılmamasına rağmen gelecek hafta bir takım başka testlerin de yapılacağı ve bunların sonuçları belli olana kadar Ludogorets'in lig maçına çıkmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

Ludogorets'in ligde 1 Mart Pazar günü deplasmanda Arda Kardzhali ile yapacağı karşılaşma, 18 Mart Çarşamba gününe ertelendi.

  1. 28.02.2020
  2. Güncelleme: 28.02.2020 23:01
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