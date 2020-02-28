Koronavirüs Avrupa futbolunu vurdu! İsviçre'de maçlar ertelendi
Dünyayı olumsuz anlamda etkisi altına alan Koronavirüs, futbolu da kötü etkiledi. İsviçre Futbol Federasyonu'nun aldığı karara göre, İsviçre Süper Ligi ve Challenge Ligi'ndeki maçlar ertelendi.
Dünya çapında 2 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan Koronavirüs, İsviçre futbolunu da olumsuz şekilde etkiledi. İsviçre Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama ile cuma ve pazar günleri arasında oynanacak olan İsviçre Süper Ligi ve Challenge Ligi'ndeki maçlar koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
İTALYA'DA DA ERTELENMİŞTİ
İtalya Ligi'nde de Koronavirüs endişesi devam ediyor. Ülkede olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından bu hafta Lombardiya ve Veneto bölgelerinde oynanacak karşılaşmalardan ertelenen maçlar belli oldu.
Inter - Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari, Torino - Parma karşılaşmalarının ertelendiği duyuruldu. Çizme'de şu ana kadar 42 amatör maç ertelendi. Serie C'de Piacenza-Sambenedettese maçı da ertelenmişti.
BULGARİSTAN'DA DA ERTELEMELER OLDU
Bulgaristan 1. Futbol Ligi'nde Ludogorets ile Arda Kardzhali arasında 1 Mart Pazar günü oynanması planlanan karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbir amacıyla 18 Mart'a ertelendi.
Bulgaristan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, son dönemde virüsün hızla yayıldığı İtalya'nın temsilcilerinden Inter ile UEFA Avrupa Ligi rövanşında hafta içi deplasmanda karşılaşan Ludogoretsli futbolcuların, tedbir amacıyla bir takım testten geçirildiği belirtildi.
Futbolculara yapılan ilk testte Kovid-19'a rastlanılmamasına rağmen gelecek hafta bir takım başka testlerin de yapılacağı ve bunların sonuçları belli olana kadar Ludogorets'in lig maçına çıkmasına izin verilmeyeceği bildirildi.
Ludogorets'in ligde 1 Mart Pazar günü deplasmanda Arda Kardzhali ile yapacağı karşılaşma, 18 Mart Çarşamba gününe ertelendi.
- 28.02.2020
- Güncelleme: 28.02.2020 23:01
-
Fenerbahçe'de hedef Alman ekolü! İşte 3 aday
Toplam 1
Yorum
AHMET GÜRSOY MÜVEDAT İYİ BİR OYUNCU OYUNUYLA KİŞİLİĞİYLE TAKDİRE DEĞER KİŞİ BENCE SORUN TAKIM OYUNUNDA YANİ SİSTEMDE
-
Okan Buruk: Galibiyeti Mehmetçiğimize armağan ediyoruz
Toplam 1
Yorum
OKAN HOCA YENİ BİR İMPARATOR GELİYOR GELİYOR BİR İMPARATOR DAHA. YÜREKTEN BAŞARILAR OKAN HOCAM. YÜREKTEN BİR GS LI SAYGILAR
-
Galatasaray'da 'Fenerbahçe kenetlenmesi'! O maç kapalı gişe...
Toplam 1
Yorum
MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
Koronavirüs Avrupa futbolunu vurdu! İsviçre'de maçlar ertelendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.