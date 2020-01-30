Çin'deki korona virüsü nedeniyle futbol maçları askıya alındı

Çin'de ortaya çıkan ve insanların ölümüne neden olan korona virüsü salgını ülkedeki her alanda etkisini hissettiriyor. Yapılan açıklamaya göre, Çin Süper Ligi de dahil her seviyedeki tüm futbol müsabakaları belirsiz süreyle askıya alındı. Ligin 22 Şubat'ta başlaması planlanıyordu.

Çin Ligi'nde Cedric Bakambu, Yaya Toure, Oscar, Fellaini, Talisca, Hulk, Renato Agusto, Arnautovic, Paulinho, Yannick Carrasco, Odion Ighalo ve Alex Teixeira gibi yıldız futbolcular forma giyiyor.

Bu arada Asya Futbol Konfederasyonu (ACF) da ülkede oynanması öngörülen Şampiyonlar Ligi maçlarının "Katılım gösteren ekiplerin ve oyuncuların sağlığı açısından" başka ülkelerde yapılacağını duyurdu.

KORONA VİRÜSÜ SPORUN BİRÇOK BRANŞI ETKİLENDİ

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünya için tehdit oluşturan korona virüsü, futbol dışında sporun diğer branşlarını da etkiledi. Atletizmden kayağa kadar Çin'de gerçekleşmesi planlanan müsabakalar birer birer iptal edildi. Şu ana kadar bu virüs nedeniyle Çin'de 170 insan hayatını kaybetti. Virüs ayrıca 15'ten fazla ülkede görüldü.

KORONA VİRÜS NEDİR?

Son günlerde Çin'de ölümlere neden olan Corona Viruslar yüzeylerinde çubuksu uzantılar taşır. Bu çıkıntıların Latince'deki "corona", yani "taç" anlamından yola çıkılarak bu virüslere Coronavirus (taçlı virüs) ismi verilmiştir. 50 yaş üstü erkeklerde görülme sıklığı daha fazla tespit edilmiştir. Vakaların çoğunda eşlik eden en az bir hastalık tespit edilmiştir. En sık eşlik eden hastalıkların diyabet, hipertansiyon, obezite, kanser, kronik böbrek, kalp ve akciğer hastalıkları olduğu görülmüştür.Bu durumun, hastalığın SARS'a göre neden daha ölümcül olduğunu açıklayabilecek nedenlerden biri olduğu ve Kronik Hastalığı olan kişilerin MERS-CoV için risk taşıdığı söylenebilir.