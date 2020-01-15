Trabzonspor Talisca'ya yeni teklifini sundu

Trabzonspor, Çin'in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca'nın transferinden vazgeçmiyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre daha önce İstanbul'da Portekizli yıldızın menajeriyle bir görüşen ve yarım sezon için 1,6 milyon euro öneren bordo mavililerin teklifini kabul görmemişti. Karadeniz ekibi bu kez Talisca'ya yarım sezonluğuna 1.8 milyon eurolu bir teklifte bulundu ve gelecek cevabı beklemeye başladığı ifade edildi.

Trabzonspor yönetiminin şampiyonluk yarışında Talisca'nın büyük fark yaratacağına inandığı için bu transferde ısrarcı olduğu ve Portekizli yıldızın transferini sponsor yardımıyla bitirmeyi planladığı vurgulandı.

GOLCÜ KİMLİĞİ ÖN PLANA ÇIKIYOR

25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu, Guangzhou Evergrande'de çıktığı 45 maçta 32 gol atıp 11 asist yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Beşiktaş'ta bir dönem kiralık olarak forma giyen yıldız isim, siyah-beyazlı formayla çıktığı 80 maçta 37 gole imzasını atmıştı.