Trabzonspor Talisca'ya yeni teklifini sundu
Transferde Badou Ndiaye ile ilk bombasını patlatan Trabzonspor'un daha önce 1.6 milyon Euro'luk teklifini kabul etmeyen Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'ya bu kez 1.8 milyon Euro önerdiği ileri sürüldü.
Trabzonspor, Çin'in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca'nın transferinden vazgeçmiyor.
Hürriyet'te yer alan habere göre daha önce İstanbul'da Portekizli yıldızın menajeriyle bir görüşen ve yarım sezon için 1,6 milyon euro öneren bordo mavililerin teklifini kabul görmemişti. Karadeniz ekibi bu kez Talisca'ya yarım sezonluğuna 1.8 milyon eurolu bir teklifte bulundu ve gelecek cevabı beklemeye başladığı ifade edildi.
Trabzonspor yönetiminin şampiyonluk yarışında Talisca'nın büyük fark yaratacağına inandığı için bu transferde ısrarcı olduğu ve Portekizli yıldızın transferini sponsor yardımıyla bitirmeyi planladığı vurgulandı.
GOLCÜ KİMLİĞİ ÖN PLANA ÇIKIYOR
25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu, Guangzhou Evergrande'de çıktığı 45 maçta 32 gol atıp 11 asist yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Beşiktaş'ta bir dönem kiralık olarak forma giyen yıldız isim, siyah-beyazlı formayla çıktığı 80 maçta 37 gole imzasını atmıştı.
- 15.01.2020
- Güncelleme: 15.01.2020 12:56
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Harun’a tam puan
Toplam 1
Yorum
tarık sercan Bu takımın birinci kalecisi zaten Harun bu Altayda ne varki sürekli kalede gerçekten anlaması çok zor
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Ekici 4.5 ay sonra döndü
Toplam 1
Yorum
misafir En doğru hareket buydu yoksa yazık olacaktı bu çocuğa
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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