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30 Ocak 2020, Perşembe
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Ara transferde son saatler...

Ara transferde son saatler...

'de 4 Ocak'ta başlayan ara döneminde son saatlere girildi. Birçok takım kadrosunu yeni isimlerle güçlendirirken, bazı futbolcularla da yollar ayrıldı. Peki transfer dönemi ne zaman bitiyor, kulüplerin ne kadar süresi kaldı? İşte cevabı...

'de bu sezon ilk kez uygulanmaya başlanan 'takım harcama limiti' kuralı nedeniyle geçmiş yıllara oranla fazla hareketli geçmeyen ara döneminde son saatlere girildi. Birçok takım kadrosundaki eksik bölgelerini yeni isimlerle takviye ederken, bazı futbolcularla da yollar ayrıldı.

Peki 'de 4 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi ne zaman, saat kaçta sona erecek? İşte cevabı:

"ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın sona erecek. Türkiye'de 4 Ocak'ta başlayan ve FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) süren ara transfer döneminde sona gelindi. Takımlar, anlaştıkları futbolcularla yarın saat 18.00'e kadar sözleşme imzalayabilecek.

2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-2 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

  1. 30.01.2020
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