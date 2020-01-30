Ara transferde son saatler...

Süper Lig'de bu sezon ilk kez uygulanmaya başlanan 'takım harcama limiti' kuralı nedeniyle geçmiş yıllara oranla fazla hareketli geçmeyen ara transfer döneminde son saatlere girildi. Birçok takım kadrosundaki eksik bölgelerini yeni isimlerle takviye ederken, bazı futbolcularla da yollar ayrıldı.

Peki Türkiye'de 4 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi ne zaman, saat kaçta sona erecek? İşte cevabı:

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın sona erecek. Türkiye'de 4 Ocak'ta başlayan ve FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) süren ara transfer döneminde sona gelindi. Takımlar, anlaştıkları futbolcularla yarın saat 18.00'e kadar sözleşme imzalayabilecek.

2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-2 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.