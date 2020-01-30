Ara transferde son saatler...
Süper Lig'de 4 Ocak'ta başlayan ara transfer döneminde son saatlere girildi. Birçok takım kadrosunu yeni isimlerle güçlendirirken, bazı futbolcularla da yollar ayrıldı. Peki transfer dönemi ne zaman bitiyor, kulüplerin ne kadar süresi kaldı? İşte cevabı...
Süper Lig'de bu sezon ilk kez uygulanmaya başlanan 'takım harcama limiti' kuralı nedeniyle geçmiş yıllara oranla fazla hareketli geçmeyen ara transfer döneminde son saatlere girildi. Birçok takım kadrosundaki eksik bölgelerini yeni isimlerle takviye ederken, bazı futbolcularla da yollar ayrıldı.
Peki Türkiye'de 4 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi ne zaman, saat kaçta sona erecek? İşte cevabı:
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın sona erecek. Türkiye'de 4 Ocak'ta başlayan ve FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) süren ara transfer döneminde sona gelindi. Takımlar, anlaştıkları futbolcularla yarın saat 18.00'e kadar sözleşme imzalayabilecek.
2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-2 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.
- 30.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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