MAÇ SONUCU | Inter 2-1 Fiorentina | ÖZET

İtalya Kupası'nda Inter, çeyrek final maçında Fiorentina'yı konuk etti.

San Siro'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi Inter, Antonio Candreva'nın 44. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı.

Konuk ekip 60. dakikada Martin Caceres'le 1-1'lik eşitliği yakaladı. İnter, 67. dakikada Nicolo Barella ile yeniden öne geçti: 2-1

Kalan sürede başka gol olmadı ve İnter, yarı finale adını yazdırdı.

Inter yarı finalde Napoli ile karşılaşacak. Yarı finalin diğer maçında ise Juventus ile Milan kapışacak.