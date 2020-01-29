MAÇ SONUCU | Inter 2-1 Fiorentina | ÖZET
İtalya Kupası’nda son yarı finalist belli oldu. İtalya Kupası’nda Inter, Fiorentina'yı çeyrek final maçında 2-1 mağlup ederek yarı finale çıktı. Inter yarı finalde Napoli ile karşı karşıya gelecek.
İtalya Kupası'nda Inter, çeyrek final maçında Fiorentina'yı konuk etti.
San Siro'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi Inter, Antonio Candreva'nın 44. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı.
Konuk ekip 60. dakikada Martin Caceres'le 1-1'lik eşitliği yakaladı. İnter, 67. dakikada Nicolo Barella ile yeniden öne geçti: 2-1
Kalan sürede başka gol olmadı ve İnter, yarı finale adını yazdırdı.
Inter yarı finalde Napoli ile karşılaşacak. Yarı finalin diğer maçında ise Juventus ile Milan kapışacak.
- 30.01.2020
- Güncelleme: 30.01.2020 01:07
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
MAÇ SONUCU | Inter 2-1 Fiorentina | ÖZET haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.