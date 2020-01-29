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29 Ocak 2020, Çarşamba
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MAÇ SONUCU | Inter | ÖZET

MAÇ SONUCU | Inter 2-1 Fiorentina | ÖZET

’nda son yarı finalist belli oldu. İtalya Kupası’nda Inter, 'yı çeyrek final maçında mağlup ederek yarı finale çıktı. Inter yarı finalde Napoli ile karşı karşıya gelecek.

'nda Inter, çeyrek final maçında 'yı konuk etti.

San Siro'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi Inter, Antonio Candreva'nın 44. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı.

Konuk ekip 60. dakikada Martin Caceres'le 1-1'lik eşitliği yakaladı. İnter, 67. dakikada Nicolo Barella ile yeniden öne geçti:

Kalan sürede başka gol olmadı ve İnter, yarı finale adını yazdırdı.

Inter yarı finalde Napoli ile karşılaşacak. Yarı finalin diğer maçında ise Juventus ile Milan kapışacak.

  1. 30.01.2020
  2. Güncelleme: 30.01.2020 01:07
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