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29 Ocak 2020, Çarşamba
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Federasyon'dan flaş açıklaması!

Federasyon'dan flaş AİHM açıklaması!

(), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (), 'un eski futbolcusu ve hakem 'a başvuruları yönünden tazminat ödenmesine karar verdiğini açıkladı. Ancak kararın henüz kesinleşmemiş olduğu belirtilerek mahkemenin tespitleri hakkında ve ile iş birliği içinde çalışıldığı ifade edildi.

(), 'nun "bağımsız ve tarafsız bir organ" olmadığı yönünde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne () açtıkları davayı kazanan eski Trabzonsporlu futbolcu ve hakem 'la ilgili açıklama yayınladı. Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, TFF Tahkim Kurulu'nun 'un eski futbolcusu Ömer Kerim Ali Rıza ile amatör futbolcular Fatih Aslan, Şaban Serin ve Mehmet Erhan Berber'in yaklaşık 10 yıl önce, hakem Serkan Akal'ın ise yaklaşık 4 yıl önce yaptıkları başvuruları birleştirmiş ve TFF Tahkim Kurulu'nun yapısı ve oluşumu göz önünde bulundurularak Ömer Kerim Ali Rıza ile Serkan Akal'ın başvuruları yönünden tazminat ödenmesine, amatör futbolcular yönünden ise başvurunun reddine karar vermiştir.

Söz konusu karar henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte, Mahkemenin tespitleri hakkında ve ile iş birliği içerisinde inceleme ve değerlendirme çalışmalarının başlatıldığını kamuoyunun bilgilerine sunarız.

  1. 29.01.2020
  2. Güncelleme: 29.01.2020 17:03
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