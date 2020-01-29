Federasyon'dan flaş AİHM açıklaması!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), Trabzonspor'un eski futbolcusu Ömer Rıza ve hakem Serkan Akal'a başvuruları yönünden tazminat ödenmesine karar verdiğini açıkladı. Ancak kararın henüz kesinleşmemiş olduğu belirtilerek mahkemenin tespitleri hakkında FIFA ve UEFA ile iş birliği içinde çalışıldığı ifade edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Tahkim Kurulu'nun "bağımsız ve tarafsız bir organ" olmadığı yönünde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) açtıkları davayı kazanan eski Trabzonsporlu futbolcu Ömer Rıza ve hakem Serkan Akal'la ilgili açıklama yayınladı. Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, TFF Tahkim Kurulu'nun Trabzonspor'un eski futbolcusu Ömer Kerim Ali Rıza ile amatör futbolcular Fatih Aslan, Şaban Serin ve Mehmet Erhan Berber'in yaklaşık 10 yıl önce, hakem Serkan Akal'ın ise yaklaşık 4 yıl önce yaptıkları başvuruları birleştirmiş ve TFF Tahkim Kurulu'nun yapısı ve oluşumu göz önünde bulundurularak Ömer Kerim Ali Rıza ile Serkan Akal'ın başvuruları yönünden tazminat ödenmesine, amatör futbolcular yönünden ise başvurunun reddine karar vermiştir.
Söz konusu karar henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte, Mahkemenin tespitleri hakkında FIFA ve UEFA ile iş birliği içerisinde inceleme ve değerlendirme çalışmalarının başlatıldığını kamuoyunun bilgilerine sunarız.
- 29.01.2020
- Güncelleme: 29.01.2020 17:03
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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