Hakan Çalhanoğlu coştu Milan turladı!
İtalya Kupası çeyrek finalinde Milan, normal süresi 2-2 biten maçta Torino'yu 4-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Milano ekibinde milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu iki gol kaydederek yıldızlaştı.
İtalya Kupası çeyrek finalinde Milan ile Torino karşı karşıya geldi.
Giueseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 12. dakikasında Milan, Bonaventura'nın golüyle 1-0 öne geçti.
34. dakikada Torino, Bremer ile durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarının 71. dakikasında deplasman ekibi Bremer'in attığı golle karşılaşmada üstünlüğü yakaladı.
Dakikalar 90+1'i gösterirken sahneye çıkan Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu skoru 2-2'ye getirdi ve maç uzatmalara gitti.
106. dakikada tekrar sahneye çıkan Çalhanoğlu, takımını 3-2 öne geçirdi.
Golden hemen iki dakika sonra Zlatan Ibrahimovic maçın sonucunu belirleyen golü attı ve 4-2'lik skorla Milan, adını yarı finale yazdırdı.
- 29.01.2020
- Güncelleme: 29.01.2020 01:26
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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