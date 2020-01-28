MAÇ SONUCU Milan 4-2 Torino - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
28 Ocak 2020, Salı
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coştu turladı!

Hakan Çalhanoğlu coştu Milan turladı!

çeyrek finalinde , normal süresi 2-2 biten maçta 'yu 4-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Milano ekibinde milli futbolcu iki gol kaydederek yıldızlaştı.

çeyrek finalinde ile karşı karşıya geldi.

Giueseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 12. dakikasında Milan, Bonaventura'nın golüyle 1-0 öne geçti.

34. dakikada Torino, Bremer ile durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 71. dakikasında deplasman ekibi Bremer'in attığı golle karşılaşmada üstünlüğü yakaladı.

Dakikalar 90+1'i gösterirken sahneye çıkan Milli futbolcu skoru 2-2'ye getirdi ve maç uzatmalara gitti.

106. dakikada tekrar sahneye çıkan Çalhanoğlu, takımını 3-2 öne geçirdi.

Golden hemen iki dakika sonra Zlatan Ibrahimovic maçın sonucunu belirleyen golü attı ve 4-2'lik skorla Milan, adını yarı finale yazdırdı.

  1. 29.01.2020
  2. Güncelleme: 29.01.2020 01:26
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