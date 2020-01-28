Hakan Çalhanoğlu coştu Milan turladı!

İtalya Kupası çeyrek finalinde Milan ile Torino karşı karşıya geldi.

Giueseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 12. dakikasında Milan, Bonaventura'nın golüyle 1-0 öne geçti.

34. dakikada Torino, Bremer ile durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 71. dakikasında deplasman ekibi Bremer'in attığı golle karşılaşmada üstünlüğü yakaladı.

Dakikalar 90+1'i gösterirken sahneye çıkan Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu skoru 2-2'ye getirdi ve maç uzatmalara gitti.

106. dakikada tekrar sahneye çıkan Çalhanoğlu, takımını 3-2 öne geçirdi.

Golden hemen iki dakika sonra Zlatan Ibrahimovic maçın sonucunu belirleyen golü attı ve 4-2'lik skorla Milan, adını yarı finale yazdırdı.