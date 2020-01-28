AMS Belfort'tan Fransa Kupası'nda Montpellier'e şok
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Montpellier, Fransa Kupası maçında dördüncü lig (Championnat National 2) ekibi Belfort'a penaltı atışlarında yenilerek elendi.
Fransa Kupası son 16 turu mücadelesinde Montpellier, Belfort'a konuk oldu.
Stade Roger-Serzian'da oynanan ve TSİ 20.30'da başlayan karşılaşmanın normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona erdi.
Montpellier'de Rulli 90+3. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Seri penaltı atışlarında Montpellier'e 5-4 üstünlük kuran Belfort, Fransa Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
- 29.01.2020
- Güncelleme: 29.01.2020 01:32
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
AMS Belfort'tan Fransa Kupası'nda Montpellier'e şok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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