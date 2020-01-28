4. lig ekibi Belfort'tan Fransa Kupası'nda Montpellier'e şok - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
28 Ocak 2020, Salı
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AMS 'tan Kupası'nda 'e şok

AMS Belfort'tan Fransa Kupası'nda Montpellier'e şok

Ligue 1 ekiplerinden , Fransa Kupası maçında dördüncü lig (Championnat National 2) ekibi 'a penaltı atışlarında yenilerek elendi.

Kupası son 16 turu mücadelesinde , 'a konuk oldu.

Stade Roger-Serzian'da oynanan ve TSİ 20.30'da başlayan karşılaşmanın normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona erdi.

Montpellier'de Rulli 90+3. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Seri penaltı atışlarında Montpellier'e 5-4 üstünlük kuran Belfort, Fransa Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

  1. 29.01.2020
  2. Güncelleme: 29.01.2020 01:32
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