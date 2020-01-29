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29 Ocak 2020, Çarşamba
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2.7 milyar’a el değiştiriyor!

2.7 milyar’a el değiştiriyor!

devlet fonu, 'ın yeni sahibi olmaya hazırlanıyor.

devlet fonu, 'ın yeni sahibi olmaya hazırlanıyor. Kulübün şu anki sahibir Mike Ashley'e 350 milyon sterlin (2.7 milyar TL) öneren Araplar'ın anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. Ashley, Newcastle'ı satın almak için 2007 yılında 134 milyon sterlin'lik ödeme yapmıştı.
  1. 29.1.2020
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