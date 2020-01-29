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29 Ocak 2020, Çarşamba
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Ben imzayı attı

Ben Arfa imzayı attı

yılan hikayesine dönen Hatem Ben 'nın son durağı oldu.

yılan hikayesine dönen Hatem Ben 'nın son durağı oldu. Fransız yıldız, 'ın takımı Valladolid'le sezon sonuna kadar imza attı. Son olarak Rennes'de oynayan 32 yaşındaki oyuncu, devreyi kulüpsüz geçirmişti.
  1. 29.1.2020
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