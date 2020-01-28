MAÇ SONUCU | Aston Villa 2-1 Leicester City

İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Aston Villa ile Leicester City karşı karşıya geldi.

Villa Park'ta oynanan karşılaşmanın 12. dakikasında Aston Villa, Targett ile 1-0 öne geçti.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-0'lık skor ile soyunma odalarının yolunu tuttu.

İkinci yarının 72. dakikasında Leicester City, Iheanacho'nun golüyle mücadelede beraberliği yakaladı.

Ev sahibi ekip, bir dönem Kasımpaşa'da forma giyen Trezeguet'in 90+3'te attığı golle tekrar öne geçti ve mücadele 2-1 sona erdi.

İlk karşılaşmayı da 1-0 kazanan Aston Villa, adını finale yazdıran ekip oldu.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Çağlar Söyüncü, 90 dakika sahada kaldı.