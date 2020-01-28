MAÇ SONUCU | Aston Villa 2-1 Leicester City
İngiltere Lig Kupası yarı finalinde 1-0'ın rövanşında Aston Villa, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün de forma giydiği Leicester City'i 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Aston Villa ile Leicester City karşı karşıya geldi.
Villa Park'ta oynanan karşılaşmanın 12. dakikasında Aston Villa, Targett ile 1-0 öne geçti.
İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-0'lık skor ile soyunma odalarının yolunu tuttu.
İkinci yarının 72. dakikasında Leicester City, Iheanacho'nun golüyle mücadelede beraberliği yakaladı.
Ev sahibi ekip, bir dönem Kasımpaşa'da forma giyen Trezeguet'in 90+3'te attığı golle tekrar öne geçti ve mücadele 2-1 sona erdi.
İlk karşılaşmayı da 1-0 kazanan Aston Villa, adını finale yazdıran ekip oldu.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Çağlar Söyüncü, 90 dakika sahada kaldı.
- 29.01.2020
- Güncelleme: 29.01.2020 01:24
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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