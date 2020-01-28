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28 Ocak 2020, Salı
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MAÇ SONUCU | 2-1

MAÇ SONUCU | Aston Villa 2-1 Leicester City

yarı finalinde 1-0'ın rövanşında , milli futbolcu 'nün de forma giydiği 'i 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

yarı final rövanş mücadelesinde ile karşı karşıya geldi.

Villa Park'ta oynanan karşılaşmanın 12. dakikasında Aston Villa, Targett ile 1-0 öne geçti.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-0'lık skor ile soyunma odalarının yolunu tuttu.

İkinci yarının 72. dakikasında Leicester City, Iheanacho'nun golüyle mücadelede beraberliği yakaladı.

Ev sahibi ekip, bir dönem 'da forma giyen Trezeguet'in 90+3'te attığı golle tekrar öne geçti ve mücadele 2-1 sona erdi.

İlk karşılaşmayı da 1-0 kazanan Aston Villa, adını finale yazdıran ekip oldu.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu , 90 dakika sahada kaldı.

  1. 29.01.2020
  2. Güncelleme: 29.01.2020 01:24
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