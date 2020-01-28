MAÇ SONUCU Fortuna Sittard 1-2 Feyenoord
Hollanda Kupası son 16 turunda Fortuna Sittard'a konuk olan Feyeenord, rakibini Ciss (K.K) ve Narsingh'in golleriyle 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
Hollanda Kupası son 16 turunda Fortuna Sittard ile Feyenoord karşı karşıya geldi.
Fortuna Sittard Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 43. dakikasında Feyenoord, Ciss'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarının 49. dakikasında Sittard, Passlack'ın golüyle mücadelede beraberliği yakaladı.
İlerleyen dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve mücadele uzatmalara gitti.
Uzatmaların 120. dakikasında Feyenoord, Narsingh'in attığı golle turu atlayan ekip oldu.
- 29.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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