MAÇ SONUCU Fortuna Sittard 1-2 Feyenoord

Hollanda Kupası son 16 turunda Fortuna Sittard ile Feyenoord karşı karşıya geldi.

Fortuna Sittard Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 43. dakikasında Feyenoord, Ciss'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 49. dakikasında Sittard, Passlack'ın golüyle mücadelede beraberliği yakaladı.

İlerleyen dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve mücadele uzatmalara gitti.

Uzatmaların 120. dakikasında Feyenoord, Narsingh'in attığı golle turu atlayan ekip oldu.