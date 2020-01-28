Flamengo Gabigol'ün bonservisini Inter'den aldı - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
28 Ocak 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Flamengo Gabigol'ün bonservisini Inter'den aldı

'ün bonservisini Inter'den aldı

Flamengo Gabigol'ün bonservisini Inter'den aldı

Birinci Futbol Ligi ekibi , geçen yıl 'nın Inter takımından kiraladığı lakaplı golcü oyuncu 'nın bonservisini aldı.

Serie A ekiplerinden , geçen yıl 'nın Inter takımından kiraladığı golcü oyuncu 'nın () bonservisini aldı.

Flamengo Kulübü, 23 yaşındaki Brezilyalı forvet Barbosa ile Aralık 2024'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kariyerine ülkesinin takımında başlayan Barbosa, 2016'da Inter'e olmuştu. İtalya ekibinde fazla forma şansı bulamayan golcü futbolcu, sırasıyla Portekiz'in takımı ile Santos ve Flamengo'ya kiralanmıştı.

Kulüpten transferin mali detaylarına ilişkin bilgi verilmese de Brezilya basını Flamengo'nun Barbosa'nın bonservisi için yaklaşık 17 milyon avro ödediğini öne sürdü.

Geçen sezon lig ve Libertadores Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Flamengo'da 41 maça çıkan Barbosa, kaydettiği 34 golle takımının başarısında kilit rol oynamıştı.

  1. 28.01.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Flamengo Gabigol'ün bonservisini Inter'den aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN