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Chicharito gözyaşlarını tutamadı

Ara transfer döneminde LA Galaxy'ye transfer olan Meksikalı yıldız golcü Javier "Chicharito" Hernandez, anne ve babasıyla yaptığı telefon görüşmesinde gözyaşlarını tutamadı. Konuşması sırasında babasına transferini "Emeklilik sürecimin başlangıcı" olarak tasvir eden Chicharito "Çok fazla emek sarf ettiğim bir kariyere elveda diyorum ama işin iyi tarafına bakacağım" derken gözyaşlarına hakim olamadı. Transfer hakkında daha önce röportaj veren 31 yaşındaki oyuncu "Avrupa rüyasından emekli oluyoruz ama ben mutluyum. Ailem için doğru olan kararı aldım" şeklinde konuşmuştu.

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23 Ocak 2020 , Perşembe
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