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28 Ocak 2020, Salı
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, ile anlaştı!

Manchester United, Bruno Fernandes ile anlaştı!

Premier Lig ekiplerinden , son 32 turunda 'in rakibi olan 'da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile anlaşma sağladı.

Portekiz spor basını, son 32 turunda 'in rakibi olan 'da forma giyen 'in 'nin takımına olmak için anlaşma sağladığını yazdı.

Record ve A Bola gazeteleri, Portekizli orta saha oyuncusu Fernandes'in Manchester United ile sezon başına 4 milyon avrodan 4 yıllık sözleşmeye imza atmak üzere anlaşmaya vardığını ve İngiltere'ye doğru yola çıktığını iddia etti.

Haberlerde, 25 yaşındaki futbolcunun transferinin 55 milyon avroya gerçekleşeceği, ayırca başarıya bağlı olarak 25 milyon avroluk ek ödemenin bulunduğu belirtildi. Söz konusu ek ödemenin 10 milyon avrosunun "kolay hedefler" olduğu, kalan 15 milyon avronun ise atacağı gol sayısına ya da "" ödülü gibi daha zor hedeflere göre değişeceği bilgisi paylaşıldı.

Bu sezon başarılı bir grafik çizen ve Avrupa'daki birçok büyük kulübün takip ettiği Fernandes, ligde ve Avrupa'da forma giydiği maçlarda 13 gol kaydetti.

Portekiz basını, transferin yarın resmi olarak duyurulacağını ileri sürüyor.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Medipol -Sporting Lizbon eşleşmesinde ilk maç 20 Şubat'ta Lizbon'da, rövanş ise 27 Şubat'ta 'da oynanacak.

  1. 28.01.2020
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