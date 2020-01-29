Arsenal Flamengo'dan İspanyol savunma oyuncusu Pablo Mari'yi kiraladı - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
29 Ocak 2020, Çarşamba
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'dan İspanyol savunma oyuncusu 'yi kiraladı

Arsenal Flamengo'dan İspanyol savunma oyuncusu Pablo Mari'yi kiraladı

ekibi , 'nın ekibinden savunma oyuncusu 'yi kiraladı. Mari, geçen sezon 28 maça çıkıp 3 gol attığı Flamengo ile lig ve Libertadores Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

Kulübü, 26 yaşındaki İspanyol stoper Mari'nin satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

Ülkesinin Mallorca ve Gimnastic takımlarında oynayan Mari, 2016'da 'ye transfer olmuştu. Daha sonra kiralık olarak 'da Girona ve ile 'da NAC Breda formaları giyen savunma oyuncusu, geçen yıl 'ya imza atmıştı.

  1. 29.01.2020
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