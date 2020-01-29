Arsenal Flamengo'dan İspanyol savunma oyuncusu Pablo Mari'yi kiraladı
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Brezilya'nın Flamengo ekibinden savunma oyuncusu Pablo Mari'yi kiraladı. Mari, geçen sezon 28 maça çıkıp 3 gol attığı Flamengo ile lig ve Libertadores Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.
Arsenal Kulübü, 26 yaşındaki İspanyol stoper Mari'nin satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.
Ülkesinin Mallorca ve Gimnastic takımlarında oynayan Mari, 2016'da Manchester City'ye transfer olmuştu. Daha sonra kiralık olarak İspanya'da Girona ve Deportivo La Coruna ile Hollanda'da NAC Breda formaları giyen savunma oyuncusu, geçen yıl Flamengo'ya imza atmıştı.
- 29.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Arsenal Flamengo'dan İspanyol savunma oyuncusu Pablo Mari'yi kiraladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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