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28 Ocak 2020, Salı
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ile nikah tazeledi

Fernandinho Manchester City ile nikah tazeledi

ekibi , 34 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu 'nun sözleşmesini 2021 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

ekibi , Brezilyalı futbolcu 'nun sözleşmesini bir yıl daha uzattı.

Manchester City Kulübü, 34 yaşındaki Fernandinho'nun sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 2021'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Defans ve orta sahada görev yapan tecrübeli futbolcu, ülkesinde Atletico Paranaense ve 'da 'te oynadıktan sonra 2013'te Manchester City'ye transfer olmuştu.

Takımıyla 299 resmi maça çıkan Fernandinho, İngiltere'de 4 Lig Kupası ve 3 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

  1. 28.01.2020
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