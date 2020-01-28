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28 Ocak 2020, Salı
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'de Arap baharı!

Premier Lig'de Arap baharı!

Bin Selman, 'in köklü ekiplerinden 'ı satın almak için harekete geçti. İngiliz medyası, Bin Selman'ın 'ye rakip olacak bir takım kurmak istediğini ifade etti.

İngiltere ekiplerinden 'a dev talip… Son yıllarda özellikle İngiliz ve Fransız kulüplerine büyük yatırımlar yapan Arap sermayesinin yeni hedefinin Newcastle United olduğu belirtildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre bin Selman'ın, Newcastle'ı satın almak için harekete geçtiği ifade edildi.

Bin Selman'ın, siyah-beyazlı kulüp için 340 milyon sterlini gözden çıkardığı belirtildi. Bin Salman'ın gerçekleştirmek istediği satın almanın, ülkesini 21. yüzyıla taşıma hedefinin bir parçası olduğu vurgulandı. Buna göre Salman, futbolu ve eğlenceyi, ülkesinin global bir oyuncu hale gelmesinin yolları olarak görüyor. 34 yaşındaki Salman'ın ayrıca, Suudi krallığında insan haklarını geliştirmeye ve kadınlara daha çok özgürlük tanımaya hazırlandığı savunuldu.

Newcastle United, 2007 yılında Mike Ashley tarafından 135 milyon sterlin karşılığında satın alınmıştı.

  1. 28.01.2020
  2. Güncelleme: 28.01.2020 13:27
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