Premier Lig'de Arap baharı!
Suudi Arabistan Prensi Muhammed Bin Selman, Premier Lig'in köklü ekiplerinden Newcastle United'ı satın almak için harekete geçti. İngiliz medyası, Bin Selman'ın Manchester City'ye rakip olacak bir takım kurmak istediğini ifade etti.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'a dev talip… Son yıllarda özellikle İngiliz ve Fransız kulüplerine büyük yatırımlar yapan Arap sermayesinin yeni hedefinin Newcastle United olduğu belirtildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Selman'ın, Newcastle'ı satın almak için harekete geçtiği ifade edildi.
Bin Selman'ın, siyah-beyazlı kulüp için 340 milyon sterlini gözden çıkardığı belirtildi. Bin Salman'ın gerçekleştirmek istediği satın almanın, ülkesini 21. yüzyıla taşıma hedefinin bir parçası olduğu vurgulandı. Buna göre Salman, futbolu ve eğlenceyi, ülkesinin global bir oyuncu hale gelmesinin yolları olarak görüyor. 34 yaşındaki Salman'ın ayrıca, Suudi krallığında insan haklarını geliştirmeye ve kadınlara daha çok özgürlük tanımaya hazırlandığı savunuldu.
Newcastle United, 2007 yılında Mike Ashley tarafından 135 milyon sterlin karşılığında satın alınmıştı.
- 28.01.2020
- Güncelleme: 28.01.2020 13:27
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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