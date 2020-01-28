Premier Lig'de Arap baharı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'a dev talip… Son yıllarda özellikle İngiliz ve Fransız kulüplerine büyük yatırımlar yapan Arap sermayesinin yeni hedefinin Newcastle United olduğu belirtildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Selman'ın, Newcastle'ı satın almak için harekete geçtiği ifade edildi.

Bin Selman'ın, siyah-beyazlı kulüp için 340 milyon sterlini gözden çıkardığı belirtildi. Bin Salman'ın gerçekleştirmek istediği satın almanın, ülkesini 21. yüzyıla taşıma hedefinin bir parçası olduğu vurgulandı. Buna göre Salman, futbolu ve eğlenceyi, ülkesinin global bir oyuncu hale gelmesinin yolları olarak görüyor. 34 yaşındaki Salman'ın ayrıca, Suudi krallığında insan haklarını geliştirmeye ve kadınlara daha çok özgürlük tanımaya hazırlandığı savunuldu.

Newcastle United, 2007 yılında Mike Ashley tarafından 135 milyon sterlin karşılığında satın alınmıştı.