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28 Ocak 2020, Salı
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MAÇ SONUCU | 2-1 Bournemouth

MAÇ SONUCU | Arsenal 2-1 Bournemouth

Kupası 4. Tur mücadelesinde 'in köklü kulüplerinden , Bournemouth ile karşı karşıya geldi. ekibi rakibini 2-1 ile geçerek bir üst tura yükselmeyi başardı.

Kupası 4. Tur mücadelesinde ile Bournemouth karşı karşıya geldi.

Vitality Stadium'da oynanan karşılaşmayı Arsenal 2-1 kazanarak tur atlayan taraf oldu.

Bukayo Saka'nın 5. dakikadaki golüyle adeta maça başlayan Arsenal 26'da Nketiah ile farkı ikiye çıkardı, ilk yarı bu şekilde sona erdi. İkinci yarıda maçın son saniyelerine girerken Surridge'in golüne rağmen Bournemouth kupadan elenmekten kurtulamadı.

Arsenal'in bu sonucun ardından 5. Turadaki rakibi ise Portsmouth oldu.

  1. 28.01.2020
  2. Güncelleme: 28.01.2020 10:11
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