MAÇ SONUCU | Arsenal 2-1 Bournemouth
İngiltere FA Kupası 4. Tur mücadelesinde Premier Lig'in köklü kulüplerinden Arsenal, Bournemouth ile karşı karşıya geldi. Londra ekibi rakibini 2-1 ile geçerek bir üst tura yükselmeyi başardı.
İngiltere FA Kupası 4. Tur mücadelesinde Arsenal ile Bournemouth karşı karşıya geldi.
Vitality Stadium'da oynanan karşılaşmayı Arsenal 2-1 kazanarak tur atlayan taraf oldu.
Bukayo Saka'nın 5. dakikadaki golüyle adeta maça başlayan Arsenal 26'da Nketiah ile farkı ikiye çıkardı, ilk yarı bu şekilde sona erdi. İkinci yarıda maçın son saniyelerine girerken Surridge'in golüne rağmen Bournemouth kupadan elenmekten kurtulamadı.
Arsenal'in bu sonucun ardından 5. Turadaki rakibi ise Portsmouth oldu.
- 28.01.2020
- Güncelleme: 28.01.2020 10:11
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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