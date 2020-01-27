Inter Tottenham'dan Christian Eriksen'i kadrosuna katıyor! Son dakika transfer haberleri - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
27 Ocak 2020, Pazartesi
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Inter bombasını patlattı! ...

Inter transfer bombasını patlattı! Christian Eriksen...

'ın 27 yaşındaki Danimarkalı yıldızı Inter'e transferi için 'da! Dünyaca ünlü orta sahayı karşılamak adına çok sayıda Interli taraftar havalimanına akın etti.

ekibi 'da forma giyen Danimarkalı futbolcu , Inter'e transferi için 'ya geldi. Inter Teknik Direktörü Antonio Conte'nin uzun süredir istediği Eriksen, geçtiğimiz hafta adının Inter ile anılması yönündeki haberlere olumlu tepki vermişti. Bugün gerçekleşen gelişmede Christian Eriksen transferi için İtalya'ya gelirken kendisini çok sayıda Inter taraftarı havalimanında karşıladı. 27 yaşındaki futbolcu daha sonra özel bir araçla sağlık kontrolleri için Milano'da bir hastaneye götürüldü.

Christian Eriksen bu sezon Tottenham formasıyla 20 maçta 2 gol, 2 asistlik performans gösterdi.

  1. 27.01.2020
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