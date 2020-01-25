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25 Ocak 2020, Cumartesi
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Çağlarlı Leicester 'ta turladı!

Çağlarlı Leicester FA Cup'ta turladı!

İngiltere mücadelesinde milli futbolcumuz 'nün formasını giydiği , Brentford'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

son 32 turu eleme karşılaşmasında Brentford ile karşı karşıya geldi. Griffin Park'ta oynanan karşılaşma, Leicester'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 4. dakikada Kelechi Iheanacho attı. Leicester, bu sonuçla Federasyon Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Milli futbolcumuz , mücadelede 90 dakika forma giydi.


  1. 25.01.2020
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