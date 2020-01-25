Çağlarlı Leicester FA Cup'ta turladı!
İngiltere FA Cup mücadelesinde milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Brentford'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
İngiltere Federasyon Kupası son 32 turu eleme karşılaşmasında Brentford ile Leicester City karşı karşıya geldi. Griffin Park'ta oynanan karşılaşma, Leicester'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 4. dakikada Kelechi Iheanacho attı. Leicester, bu sonuçla Federasyon Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, mücadelede 90 dakika forma giydi.
- 25.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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