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25 Ocak 2020, Cumartesi
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Biri ’u durdursun

Biri Liverpool’u durdursun

'deki kasırgası sürüyor. Lig tarihinin en iyi başlangıcını yapan Klopp'un öğrencileri, Wolves engelini de aşarak rekoru tazeledi. Henderson ve Firmino'yla zafere uzanan Liverpool, 24. haftada 23. galibiyetini alarak namağlup liderliğini sürdürdü ve imkansızı başardı.

İngiltere Premier Lig'deki kasırgası sürüyor. Lig tarihinin en iyi başlangıcını yapan Klopp'un öğrencileri, Wolves engelini de aşarak rekoru tazeledi. Henderson ve Firmino'yla zafere uzanan Liverpool, 24. haftada 23. galibiyetini alarak namağlup liderliğini sürdürdü ve imkansızı başardı.

  1. 25.1.2020
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