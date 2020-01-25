Biri Liverpool’u durdursun
İngiltere Premier Lig'deki Liverpool kasırgası sürüyor. Lig tarihinin en iyi başlangıcını yapan Klopp'un öğrencileri, Wolves engelini de aşarak rekoru tazeledi. Henderson ve Firmino'yla zafere uzanan Liverpool, 24. haftada 23. galibiyetini alarak namağlup liderliğini sürdürdü ve imkansızı başardı.
İngiltere Premier Lig'deki Liverpool kasırgası sürüyor. Lig tarihinin en iyi başlangıcını yapan Klopp'un öğrencileri, Wolves engelini de aşarak rekoru tazeledi. Henderson ve Firmino'yla zafere uzanan Liverpool, 24. haftada 23. galibiyetini alarak namağlup liderliğini sürdürdü ve imkansızı başardı.
- 25.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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