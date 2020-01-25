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25 Ocak 2020, Cumartesi
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’nin son talibi ManU

Slimani’nin son talibi ManU

'dan ayrılacak 'nin talipleri bitmiyor. M. United, bonservisi Leicester'da bulunan 27 yaşındaki Cezayirli forvetle ilgileniyor. 13 maçta 7 gol atan 31 yaşındaki oyuncu için 4 milyon sterlin'lik kiralama bedeli konuşuluyor.

'dan ayrılacak 'nin talipleri bitmiyor. M. United, bonservisi Leicester'da bulunan 27 yaşındaki Cezayirli forvetle ilgileniyor. 13 maçta 7 gol atan 31 yaşındaki oyuncu için 4 milyon sterlin'lik kiralama bedeli konuşuluyor.

  1. 25.1.2020
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