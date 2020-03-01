Aston Villa 1-2 Manchester City | MAÇ SONUCU - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
01 Mart 2020, Pazar
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1-2 | MAÇ SONUCU

Aston Villa 1-2 Manchester City | MAÇ SONUCU

Avrupa kupalarından 2 yıl men cezası alan , 2020'nin ilk şampiyonluğunu 'nı müzesine götürerek elde etti. Guardiola'nın öğrencileri, 'nda oynanan finalde 'yı 2-1 mağlup edip bu kupayı üst üste 3, toplamda 7'nci kez müzesine götürdü. City'yi zafere taşıyan golleri ile Rodri kaydetti.

'de bu sezon şampiyonluk yarışında lider 'un gerisinde kalan , 'nda şampiyon olarak sezonu yine en az 1 kupayla kapatmayı garantiledi.

'nda oynanan Lig Kupası finalinde ile karşı karşıya gelen Guardiola'nın öğrencileri, rakibini 2-1 devirip bu kupayı üst üste 3, toplamda 7'nci kez müzesine götürdü.

20. dakikada 'nun golüyle perdeyi açan City, 30'da Rodri ile farkı ikiye çıkardı: 0-2.

Aston Villa 41'de Mbwana Samatta'nın golüyle soyunma odasına umutlu girdi: 1-2.

İkinci yarıda kalesini gole kapatan Manchester City, skoru koruyup kupaya uzandı.

  1. 01.03.2020
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