Aston Villa 1-2 Manchester City | MAÇ SONUCU
Avrupa kupalarından 2 yıl men cezası alan Manchester City, 2020'nin ilk şampiyonluğunu İngiltere Lig Kupası'nı müzesine götürerek elde etti. Guardiola'nın öğrencileri, Wembley Stadı'nda oynanan finalde Aston Villa'yı 2-1 mağlup edip bu kupayı üst üste 3, toplamda 7'nci kez müzesine götürdü. City'yi zafere taşıyan golleri Sergio Agüero ile Rodri kaydetti.
Premier Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışında lider Liverpool'un gerisinde kalan Manchester City, İngiltere Lig Kupası'nda şampiyon olarak sezonu yine en az 1 kupayla kapatmayı garantiledi.
Wembley Stadı'nda oynanan Lig Kupası finalinde Aston Villa ile karşı karşıya gelen Guardiola'nın öğrencileri, rakibini 2-1 devirip bu kupayı üst üste 3, toplamda 7'nci kez müzesine götürdü.
20. dakikada Sergio Agüero'nun golüyle perdeyi açan City, 30'da Rodri ile farkı ikiye çıkardı: 0-2.
Aston Villa 41'de Mbwana Samatta'nın golüyle soyunma odasına umutlu girdi: 1-2.
İkinci yarıda kalesini gole kapatan Manchester City, skoru koruyup kupaya uzandı.
- 01.03.2020
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MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
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