Aston Villa 1-2 Manchester City | MAÇ SONUCU

Premier Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışında lider Liverpool'un gerisinde kalan Manchester City, İngiltere Lig Kupası'nda şampiyon olarak sezonu yine en az 1 kupayla kapatmayı garantiledi.

Wembley Stadı'nda oynanan Lig Kupası finalinde Aston Villa ile karşı karşıya gelen Guardiola'nın öğrencileri, rakibini 2-1 devirip bu kupayı üst üste 3, toplamda 7'nci kez müzesine götürdü.

20. dakikada Sergio Agüero'nun golüyle perdeyi açan City, 30'da Rodri ile farkı ikiye çıkardı: 0-2.

Aston Villa 41'de Mbwana Samatta'nın golüyle soyunma odasına umutlu girdi: 1-2.

İkinci yarıda kalesini gole kapatan Manchester City, skoru koruyup kupaya uzandı.