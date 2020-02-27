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27 Şubat 2020, Perşembe
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City’den Real’e büyük şok!

City’den Real’e büyük şok!

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda dün iki maç oynandı. İngiliz devi , 'erken final' olarak nitelendirilen maçta 'i deplasmanda 2-1 yendi.

60'ta Isco'nun golüyle 1-0 geriye düşen City, 78'de Gabriel Jesus ve 83'te penaltıdan Bruyne'nin attığı gollerle tur için büyük avantaj yakaladı. İtalyan ekibi ise deplasmanda Fransız takımı 'a 1-0 yenildi. Rövanş maçları 17 Mart'ta oynanacak.

  1. 27.2.2020
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