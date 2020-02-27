City’den Real’e büyük şok!

60'ta Isco'nun golüyle 1-0 geriye düşen City, 78'de Gabriel Jesus ve 83'te penaltıdan Bruyne'nin attığı gollerle tur için büyük avantaj yakaladı. İtalyan ekibi Juventus ise deplasmanda Fransız takımı Lyon'a 1-0 yenildi. Rövanş maçları 17 Mart'ta oynanacak.