Napoli 1-1 Barcelona | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Napoli ile Barcelona, San Paolo Stadı'nda kozlarını paylaştı. İspanyol devi Barça, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak ikinci maç öncesi avantajı ceine koydu.

İtalyan ekibi Napoli 30. dakikada Dries Mertens'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda beraberlik için bastıran Barcelona, 57. dakikada Fransız yıldızı Antoine Griezmann ile skora dengeyi getirdi: Kalan dakikalarda iki takım da ikinci gol için bastırsa da ataklardan sonuç çıkmadı.

Barça'nın Şilili futbolcusu Arturo Vidal, 89. dakikada art arda gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 18 Mart Çarşamba günü Barcelona'nın evi Camp Nou'da oynanacak.