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25 Şubat 2020, Salı
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0-3 | MAÇ SONUCU

Chelsea 0-3 Bayern Münih | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 mücadeleleriyle devam ediyor. İngiltere'nin köklü kulüplerinden sahasında Alman devi 'i ağırladı. Zorlu karşılaşma Bayern Münih'in 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Alman devine galibiyeti getiren golleri Gnabry (2) ve Lewandowski kaydetti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz ekibi ile Alman devi karşı karşıya geldi.

Stamford Bridge'de oynanan zorlu karşılaşmayı Bayern Münih 3-0 kazanarak tur için önemli bir avantaj yakaladı.

GNABRY'DEN 2 GOL

Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci yarıda sahneye çıkan Serge Gnabry 51 ve 54. dakikalarda attığı gollerle takımını iki farklı öne geçirdi. Dakikalar 76'yı gösterdiğinde ise Lewandowski'nin golü Bayern'i 3 farklı üstünlüğe çıkardı ve skoru tayin etti. Öte yandan maçın 82. dakikasında Chelsea'den Marcos Alonso kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.


İki takımı karşı karşıya getirecek rövanş mücadelesi 18 Mart Çarşamba günü Bayern Münih'in sahası Allianz Arena'da oynanacak.

  1. 25.02.2020
  2. Güncelleme: 26.02.2020 01:01
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