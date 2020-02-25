Chelsea 0-3 Bayern Münih | MAÇ SONUCU
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 mücadeleleriyle devam ediyor. İngiltere'nin köklü kulüplerinden Chelsea sahasında Alman devi Bayern Münih'i ağırladı. Zorlu karşılaşma Bayern Münih'in 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Alman devine galibiyeti getiren golleri Gnabry (2) ve Lewandowski kaydetti.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz ekibi Chelsea ile Alman devi Bayern Münih karşı karşıya geldi.
Stamford Bridge'de oynanan zorlu karşılaşmayı Bayern Münih 3-0 kazanarak tur için önemli bir avantaj yakaladı.
GNABRY'DEN 2 GOL
Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci yarıda sahneye çıkan Serge Gnabry 51 ve 54. dakikalarda attığı gollerle takımını iki farklı öne geçirdi. Dakikalar 76'yı gösterdiğinde ise Lewandowski'nin golü Bayern'i 3 farklı üstünlüğe çıkardı ve skoru tayin etti. Öte yandan maçın 82. dakikasında Chelsea'den Marcos Alonso kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
İki takımı karşı karşıya getirecek rövanş mücadelesi 18 Mart Çarşamba günü Bayern Münih'in sahası Allianz Arena'da oynanacak.
- 25.02.2020
- Güncelleme: 26.02.2020 01:01
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Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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