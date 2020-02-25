Chelsea 0-3 Bayern Münih | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz ekibi Chelsea ile Alman devi Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Stamford Bridge'de oynanan zorlu karşılaşmayı Bayern Münih 3-0 kazanarak tur için önemli bir avantaj yakaladı.

GNABRY'DEN 2 GOL

Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci yarıda sahneye çıkan Serge Gnabry 51 ve 54. dakikalarda attığı gollerle takımını iki farklı öne geçirdi. Dakikalar 76'yı gösterdiğinde ise Lewandowski'nin golü Bayern'i 3 farklı üstünlüğe çıkardı ve skoru tayin etti. Öte yandan maçın 82. dakikasında Chelsea'den Marcos Alonso kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.





İki takımı karşı karşıya getirecek rövanş mücadelesi 18 Mart Çarşamba günü Bayern Münih'in sahası Allianz Arena'da oynanacak.