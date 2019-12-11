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11 Aralık 2019, Çarşamba
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ile çıktı

Liverpool ile Napoli çıktı

'nde E Grubu'nda dün oynanan iki maçla son 16 turuna çıkan takımlar kesinleşti. 'u deplasmanda 2-0 yenen grubu lider bitirdi. İtalyan ekibi ise Genk'i 4-0 yenip ikinci olarak gruptan çıktı. Salzburg ise UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek.

'nde E Grubu'nda dün oynanan iki maçla son 16 turuna çıkan takımlar kesinleşti. 'u deplasmanda 2-0 yenen grubu lider bitirdi. İtalyan ekibi ise Genk'i 4-0 yenip ikinci olarak gruptan çıktı. Salzburg ise UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek.

  1. 11.12.2019
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