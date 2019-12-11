Liverpool ile Napoli çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nda dün oynanan iki maçla son 16 turuna çıkan takımlar kesinleşti. Salzburg'u deplasmanda 2-0 yenen Liverpool grubu lider bitirdi. İtalyan ekibi Napoli ise Genk'i 4-0 yenip ikinci olarak gruptan çıktı. Salzburg ise UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek.