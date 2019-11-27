Lille 0 - 2 Ajax | MAÇ SONUCU - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
27 Kasım 2019, Çarşamba
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0 - 2 Ajax | MAÇ SONUCU

Lille 0 - 2 Ajax | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi 5'inci hafta maçında Fransız temsilcisi sahasında ekibi AJax'ı konuk etti. Hollanda ekibinin yıldızı Hakim Ziyach'in şov yaptığı maçta Ajax sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda ile Ajax karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 2. dakikasında Ziyech ile öne geçen Ajax, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Ajax, 59. dakikada Quincy Promes'un golüyle farkı 2'ye çıkardı. Golün asistini yapan isim ise Hakim Ziyech oldu.

YUSUF 82 DAKİKA SAHADA KALDI

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Ajax, Lille'i deplasmanda 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Ajax puanını 10'a yükseltti ve liderliğini korudu. Lille'in ise grubu son sırada bitirmesi kesinleşti.

Lille'de 90, Zeki Çelik 82 dakika sahada kaldı.

  1. 27.11.2019
  2. Güncelleme: 28.11.2019 01:16
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