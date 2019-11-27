Lille 0 - 2 Ajax | MAÇ SONUCU
UEFA Şampiyonlar Ligi 5'inci hafta maçında Fransız temsilcisi Lille sahasında Hollanda ekibi AJax'ı konuk etti. Hollanda ekibinin yıldızı Hakim Ziyach'in şov yaptığı maçta Ajax sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Lille ile Ajax karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 2. dakikasında Ziyech ile öne geçen Ajax, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Ajax, 59. dakikada Quincy Promes'un golüyle farkı 2'ye çıkardı. Golün asistini yapan isim ise Hakim Ziyech oldu.
YUSUF 82 DAKİKA SAHADA KALDI
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Ajax, Lille'i deplasmanda 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Ajax puanını 10'a yükseltti ve liderliğini korudu. Lille'in ise grubu son sırada bitirmesi kesinleşti.
Lille'de Zeki Çelik 90, Zeki Çelik 82 dakika sahada kaldı.
- 27.11.2019
- Güncelleme: 28.11.2019 01:16
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Yorum
savaş ÇOK AĞIR BİR FUTBOLCU.GÜVEN GİBİ.BJK SÜRATLİ HAREKETLİ ÇALIM ATABİLEN ÖNE DÖNÜK BİR FUTBOLCU LAZIM.
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? fener için diycekti galiba.....nasılsa anadoludan şampiyon yapmazlar ?
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laboheme Orta oyuncu , problemini çözemezsek turnuvaya kısa bir müddet sonra veda ederiz
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