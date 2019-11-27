Lille 0 - 2 Ajax | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Lille ile Ajax karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 2. dakikasında Ziyech ile öne geçen Ajax, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Ajax, 59. dakikada Quincy Promes'un golüyle farkı 2'ye çıkardı. Golün asistini yapan isim ise Hakim Ziyech oldu.

YUSUF 82 DAKİKA SAHADA KALDI

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Ajax, Lille'i deplasmanda 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Ajax puanını 10'a yükseltti ve liderliğini korudu. Lille'in ise grubu son sırada bitirmesi kesinleşti.

Lille'de Zeki Çelik 90, Zeki Çelik 82 dakika sahada kaldı.