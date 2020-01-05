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İşte Süper Lig'de şu ana kadar resmen tamamlanan transferler!
Süper Lig'in ilk yarısında perde 29 Aralık'ta oynanan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe mücadelesiyle resmen kapandı. Ligde ilk devrenin tamamlanmasının ardından transfer girişimleri de hızlanmaya başlandı. Özellikle 4 büyük kulüpler (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor) birçok isimle temaslarını sıklaştırırken Anadolu kulüplerinden de transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Ara transfer tescil dönemi sonrası kadrosuna başka isimler katamayacak olan kulüpler bu yüzden transferde hata yapmak istemiyor. İşte Süper Lig'de şu ana kadar gerçekleşen transferler... (Liste sürekli güncellenmektedir)
5 Ocak 2020 Pazar 12:10
Güncelleme: 05.01.2020 12:19
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Süper Lig'de futbolseverleri en az müsabakalar kadar heyecanlandıran bir diğer olay şüphesiz ki transfer... Ligin 17 haftalık ilk periyotunun tamamlanmasının ardından, 4 Ocak'ta transfer tescil sezonu resmen başlamış ve kulüplerden art arta KAP bildirimleri gelmişti.
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Bu transfer döneminde de gerek yurt içi gerekse yurt dışından bir çok yeni isim Süper Lig'de top koşturmaya başlayacak. Özellikle 4 büyük kulüp olarak anılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor sezonu en hareketli geçirecek takımlar olarak göze çarpıyor.
İlk yarıda takımlarındaki eksik yönleri, mevkileri görme fırsatı yakalayan ekipler ikinci yarıda gerekli bölgelere transfer yaparak yollarına daha güçlü bir şekilde devam etmek istiyor.
İşte Süper Lig'de şu ana kadar gerçekleşen tüm resmi transferler (Liste sürekli güncellenmektedir)