İşte Süper Lig'de şu ana kadar resmen tamamlanan transferler!

Süper Lig'in ilk yarısında perde 29 Aralık'ta oynanan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe mücadelesiyle resmen kapandı. Ligde ilk devrenin tamamlanmasının ardından transfer girişimleri de hızlanmaya başlandı. Özellikle 4 büyük kulüpler (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor) birçok isimle temaslarını sıklaştırırken Anadolu kulüplerinden de transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Ara transfer tescil dönemi sonrası kadrosuna başka isimler katamayacak olan kulüpler bu yüzden transferde hata yapmak istemiyor. İşte Süper Lig'de şu ana kadar gerçekleşen transferler... (Liste sürekli güncellenmektedir)