Arap milyarderden dev yatırım! İngiliz kulübünü satın alıyor

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Nasser Al-Khelaifi, bir yatırım daha yapıyor... Fransa'nın dev kulübü PSG'nin sahibi olan Khelaifi, şimdi de bir İngiliz kulübünü satın alıp dünya futboluna damga vurmak istiyor.

12 Kasım 2019 Salı 22:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





