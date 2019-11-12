HaberlerGaleriArap milyarderden dev yatırım! İngiliz kulübünü satın alıyor
Arap milyarderden dev yatırım! İngiliz kulübünü satın alıyor
Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Nasser Al-Khelaifi, bir yatırım daha yapıyor... Fransa'nın dev kulübü PSG'nin sahibi olan Khelaifi, şimdi de bir İngiliz kulübünü satın alıp dünya futboluna damga vurmak istiyor.
12 Kasım 2019 Salı 22:51
BU GALERİYİ PAYLAŞ
PSG'yi satın aldıktan sonra yaptığı transferlerle dikkat çeken Nasser Al-Khelaifi, İngiltere'ye yatırım yapmaya hazırlanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
45 yaşındaki işadamı, PSG'nin ardından İngiltere'den de bir takım satın alıp futbol dünyasını iyice etkisi altına almak istiyor.
Katarlı başkanın almak istediği takım ise İngiltere Championship'te yer alıyor...
İngiliz basınının haberine göre Khelaifi, PSG - Club Brugge maçında Leeds United sahibi Andrea Radrizzani'yi davet etti.
Zengin başkan, Andrea Radrizzani'ye Leeds United'ı satın almak istediğini belirtti.