Arap milyarderden dev yatırım! İngiliz kulübünü satın alıyor - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Kasım 2019, Salı
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Arap milyarderden dev yatırım! İngiliz kulübünü satın alıyor

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Nasser Al-Khelaifi, bir yatırım daha yapıyor... Fransa'nın dev kulübü PSG'nin sahibi olan Khelaifi, şimdi de bir İngiliz kulübünü satın alıp dünya futboluna damga vurmak istiyor.
12 Kasım 2019 Salı 22:51
Arap milyarderden dev yatırım! İngiliz kulübünü satın alıyor

PSG'yi satın aldıktan sonra yaptığı transferlerle dikkat çeken Nasser Al-Khelaifi, İngiltere'ye yatırım yapmaya hazırlanıyor.


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Arap milyarderden dev yatırım! İngiliz kulübünü satın alıyor

45 yaşındaki işadamı, PSG'nin ardından İngiltere'den de bir takım satın alıp futbol dünyasını iyice etkisi altına almak istiyor.

Arap milyarderden dev yatırım! İngiliz kulübünü satın alıyor

Katarlı başkanın almak istediği takım ise İngiltere Championship'te yer alıyor...

Arap milyarderden dev yatırım! İngiliz kulübünü satın alıyor

İngiliz basınının haberine göre Khelaifi, PSG - Club Brugge maçında Leeds United sahibi Andrea Radrizzani'yi davet etti.

Arap milyarderden dev yatırım! İngiliz kulübünü satın alıyor

Zengin başkan, Andrea Radrizzani'ye Leeds United'ı satın almak istediğini belirtti.

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