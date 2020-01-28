Sanit-Etienne deplasmanda Monaco'yu Fransa Kupası'ndan eledi

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco ve Saint-Etienne, Dransa Kupası son 16 turu mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Konuk ekip Saint-Etienne maçın 24. dakikasında Bouanga ile 1-0'lık üstünlüğü yakalarken mücadelenin geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve bu sonuçla Saint-Etienne, Fransa Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.



