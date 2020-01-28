Fransa Kupası son 16 Turu mücadelesinde Monaco sahasında Saint-Etienne'i ağırladı. Mücadeleden 1-0 galip ayrılan Saint-Etienne kupada yoluna devam eden taraf oldu.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco ve Saint-Etienne, Dransa Kupası son 16 turu mücadelesinde karşı karşıya geldi.
Konuk ekip Saint-Etienne maçın 24. dakikasında Bouanga ile 1-0'lık üstünlüğü yakalarken mücadelenin geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve bu sonuçla Saint-Etienne, Fransa Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
- 29.01.2020
- Güncelleme: 29.01.2020 01:31
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Sanit-Etienne deplasmanda Monaco'yu Fransa Kupası'ndan eledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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