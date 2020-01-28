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28 Ocak 2020, Salı
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Sanit-Etienne deplasmanda 'yu Kupası'ndan eledi

Sanit-Etienne deplasmanda Monaco'yu Fransa Kupası'ndan eledi

Kupası son 16 Turu mücadelesinde sahasında Saint-Etienne'i ağırladı. Mücadeleden galip ayrılan Saint-Etienne kupada yoluna devam eden taraf oldu.

Ligue 1 ekiplerinden ve Saint-Etienne, Dransa Kupası son 16 turu mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Konuk ekip Saint-Etienne maçın 24. dakikasında Bouanga ile 'lık üstünlüğü yakalarken mücadelenin geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve bu sonuçla Saint-Etienne, Fransa Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

  1. 29.01.2020
  2. Güncelleme: 29.01.2020 01:31
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