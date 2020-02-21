Korona virüsü organizasyonları iptal ettirdi! Futboldan sonra...
Çin'in Xi'an şehrinde yapılacak güreş ve tenis organizasyonları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı endişe nedeniyle iptal edildi.
Dünya Güreş Birliği (UWW), 27-29 Mart tarihlerinde Xi'an'da yapılması planlanan 2020 Asya Olimpiyat Elemeleri'nin aynı tarihlerde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yapılacağını açıkladı.
Kadınlar Tenis Birliği (WTA) ise 13-19 Nisan tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Xi'an Açık'ın iptal edildiğini duyurdu.
Çin'de binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle dünyada kırmızı alarm verilirken, birçok federasyon bu ülkede düzenlenmesi planlanan spor organizasyonlarını ya ertelemiş ya da ev sahipliğini başka ülkeye taşımıştı.
Futbolda lig süresiz ertelenirken, kayaktan atletizme, bokstan tenise, basketboldan golfe birçok branşta spor organizasyonu salgın nedeniyle Çin'den alınıp başka ülkelere verilmişti.
- 21.02.2020
- Korona virüsü organizasyonları iptal ettirdi! Futboldan sonra...
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Korona virüsü organizasyonları iptal ettirdi! Futboldan sonra... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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