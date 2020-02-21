Korona virüsü organizasyonları iptal ettirdi! Futboldan sonra... - Son dakika Güreş haberleri - Fotomaç
21 Şubat 2020, Cuma
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Korona virüsü organizasyonları iptal ettirdi! Futboldan sonra...

Korona virüsü organizasyonları iptal ettirdi! Futboldan sonra...

'in Xi'an şehrinde yapılacak güreş ve tenis organizasyonları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı endişe nedeniyle iptal edildi.

Dünya Güreş Birliği (UWW), 27-29 Mart tarihlerinde Xi'an'da yapılması planlanan 2020 Asya Olimpiyat Elemeleri'nin aynı tarihlerde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yapılacağını açıkladı.

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) ise 13-19 Nisan tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Xi'an Açık'ın iptal edildiğini duyurdu.

'de binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle dünyada kırmızı alarm verilirken, birçok federasyon bu ülkede düzenlenmesi planlanan spor organizasyonlarını ya ertelemiş ya da ev sahipliğini başka ülkeye taşımıştı.

lig süresiz ertelenirken, kayaktan atletizme, bokstan tenise, basketboldan golfe birçok branşta spor organizasyonu salgın nedeniyle Çin'den alınıp başka ülkelere verilmişti.

  1. 21.02.2020
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