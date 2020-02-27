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27 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler Güreş 'Altın güreşçiler' turnuvaya damga vuruyor

'Altın güreşçiler' turnuvaya damga vuruyor

'Altın güreşçiler' turnuvaya damga vuruyor

’nin Güreş Takımı sporcuları ’da düzenlenen Grekoremen Serbest Stil aldıkları madalyalar ile turnuvaya damgasını vurdu.

İl Şampiyonası Müsabakası'nda güreş tutan 11-12 yaş kategorisinde 38 kilogramda Mustafa Mert Yılmaz , 57 kilogramda Hasbi Mikail Seçim altın madalya, 30 kilogramda Yusuf Ege Akış , 41 kilogramda Ramazan Deniz bronz madalya alırken 13 yaş kategorisinde güreş tutan 38 kilogramdaki Gökhan Cumbul altın madalya, 44 kilogramda Fahri İnce gümüş madalya, 52 kilogramda ise bronz madalya ile turnuvada başarı elde etti.

Sporda kazanılan başarıların artarak devam etmesinden dolayı son derece mutlu olduklarını belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, başarının olduğu her yerde 'nin olmaya devam edeceğini dile getirdi. Başkan Sözen, " Manavgat Belediyemiz bünyesinde spor faaliyeti gösteren çocuklarımızın aldıkları başarılar ğöğsümüzü kabartıyor. Çocuklarımızın başarılarının devamını diliyorum. Manavgat Belediyemiz spora ve sporculara destek olarak şampiyonlar yetiştirmeye devam edecektir" dedi.

  1. 27.02.2020
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