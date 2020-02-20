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20 Şubat 2020, Perşembe
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Türkiye Kurultayı ’da yapılacak

Türkiye Yağlı Güreş Kurultayı Ankara’da yapılacak

Türkiye Kurultayı, ve Yağlı Başkanlığı iş birliği ile ’da yapılacak. Düzenlenecek olan ile Güreşleri’nin, yıl içerisinde yapılacak organizasyonlar ile yağlı güreş unsurlarının değerlendirilmesi ve yağlı güreşe dair stratejilerin belirlenmesi planlanıyor.

Kurultayda alınacak kararlar ile Güreşinin geliştirilerek geleceğe aktarılması amaçlanıyor. Kurultaya, hakemler, başpehlivanlar, cazgırlar, ağaları ile yağlı güreş paydaşı ve basın mensubunun katılacağı öngörülüyor. Başkanı ve Merkez Hakem Komitesi ile Yağlı Başkanı ve Meclis Üyelerinin de katılacağı 'nda yağlı güreşin dünü, bugünü ve yarını ele alınacak. Yarın başlayacak ve 3 gün sürecek olan Yağlı Güreş Kurultayı'nda hakemler, başpehlivanlar, cazgırlar, basın mensupları ve yağlı güreş paydaşı olan kurum yöneticileri ayrı oturumlarda yağlı güreşi masaya yatıracaklar.

Kurultay yarın yapılacak açılış konuşmaları ile başlayacak. 22 Şubat tarihinde hakem semineri ve istişare kurulu toplantısıyla, cazgır semineri düzenlenecek. Yağlı Güreş Kurultayı 23 Şubat tarihinde sona erecek.

  1. 20.02.2020
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