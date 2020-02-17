İtalya'nın başkenti Roma'da sona eren Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden ve toplamda 9 madalya kazanan Serbest Güreş Milli Takımı yurda döndü. Havalimanında çiçeklerle karşılanan kafiledeki sporcular daha sonra 17.00'de Ankara'ya gitti.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde son gün milli güreşçiler Süleyman Karadeniz altın madalya, Soner Demirtaş ise bronz madalya kazandı. Türkiye, Roma'da grekoromen, serbest ve kadınlar kategorileri olmak üzere 1 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile toplamda 9 madalya kazandı. Takım halinde 95 puan toplayan Türkiye, böylece Rusya (186), Azerbaycan (116) ve Gürcistan'ın (95) ardından 4'üncü sırada yer aldı.

Kafilede takım ile birlikte yer alan Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, geçen seneki Avrupa Şampiyonası ile bu seneki şampiyona arasında madalya sayısında düşüş olduğunu ifade etti. Aydın, Roma'da düzenlenen şampiyonayı önemsemediklerini ve bir turnuva olarak gördüklerini söyledi.

"TOKYO'DA RIO'DAKİ BAŞARIMIZI DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ"

12 kota alarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmak istediklerini belirten TGF Başkanı Musa Aydın, "Geçen sene normal bir Avrupa Şampiyonası'na göre hazırlanmıştık ve büyük başarı imza atmıştık. Ancak bu yıl olimpiyatların arifesi olduğu ve kota maçları da yakın olduğu için doğrusu Avrupa Şampiyonası'nı bir turnuva olarak değerlendirdik. Çünkü olimpiyat hedefimiz olduğu için Avrupa Şampiyonası'na özel bir hazırlık yapamazdık. Mart ayının üçüncü haftasında Macaristan'da yapılacak Avrupa kota ve nisan ayının sonunda Bulgaristan Sofya'da yapılacak dünya kota maçlarına hazırlanıyoruz. Burada en iyi kotaları alarak bayanlarda 4, grekoromende 4, serbestte 4 olmak üzere toplamda 12 kota alarak olimpiyatlara katılmak istiyoruz. 2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkemizin kazandığı 8 madalyanın 5'ni güreşte kazanmıştık. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda aynı başarıyı devam ettirmek istiyoruz. Ancak öncelikli hedefimiz Avrupa Şampiyonası değil kota şampiyonası ve hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ 12 KOTA İLE OLİMPİYATLARA GİDEBİLMEK"

Geçen olimpiyatlara göre bu olimpiyatlar öncesi tüm sıkletlerde düşüş olduğunu ifade eden Musa Aydın, "Her sıklette 7 kota düşüşü oldu. Yani Rio Olimpiyatları'nda her sıklette 23 sporcu yarışırken, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 16 sporcu yarışacak. Şu anda toplamda 2 grekoromen, 2 serbest olmak üzere 4 kotamız var. Hedefimiz 12 kota. Bunu sağlamak için bu kotaları almak için çalışmalarımızı ortaya koyuyoruz. Arzu ettiğimiz kotaları alıp en güzel şekilde Tokyo Olimpiyatları'na katılıp ülkemizi temsil ederiz" diye konuştu.