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17 Şubat 2020, Pazartesi
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Dicleli öğrenciler'den bilek güreşinde madalya!

Dicleli öğrenciler'den bilek güreşinde madalya!

’da düzenlenen bilek güreşi müsabakalarında öğrencilerinden sağ kol 100 kilogramda il birincisi olurken, sol kol 90 kilogramda ise 3'üncü oldu.

'ın Kayapınar ilçesinde bulunan Eren Şahin Eronat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kapalı spor salonunda 12 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşen bilek güreşi müsabakalarına Dicleli öğrenciler damga vurdu.

Müsabakalarda öğrencilerinden sağ kol 100 kilogramda il birincisi olurken, sol kol 90 kilogramda ise 3'üncü oldu. İl birincisi olan Muhammed Murat Aşut 7-8 Mart tarihlerinde 'de düzenlenecek olan bölge şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Dereceye giren öğrencileri bilek güreşi müsabakalarına hazırlayan Atatürk Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Mahmut Bozkurt, müsabakalara zor şartlar altında hazırlandıklarını söyledi. Bozkurt, "1 gün idman yapıp, 1 gün dinlenerek hazırlandık. Bazen Necati Ceylan Lisesi'ndeki bilek güreşi masasında hazırlandık. Çocukların spor anlamında bir yerlere gelebilmesi ve çocukların hayatlarına ışık tutmak için, elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Dicle ilçemiz adına güzel bir başarı. Öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.
100 kilogramda il birincisi olan Muhammed Murat Aşut da başarılarında öğretmenlerinin payının büyük olduğunu söyledi. Aşut. "Bizi zor şartlar altında müsabakalara hazırladı. Kendisine teşekkür ederiz" diye konuştu. Sol kol 90 kilogramda Diyarbakır 3'üncüsü olan Uğur Akdağ ise maçlara zor şartlar altında hazırlandıklarını, hedefinin seneye yapılacak olan müsabakada il birincisi olmak olduğunu söyledi.

  1. 17.02.2020
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