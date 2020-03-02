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02 Mart 2020, Pazartesi
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Manisaspor profesyonel liglere resmen veda etti!

Türk futboluna kazandırdığı futbolcularla bir döneme damgasını vuran Manisaspor, TFF 3. Lig'de Şile Yıldızspor'a sahasında 3-0 mağlup olarak, bitime 8 hafta kala amatör lige düştü. Maç sonrası kulübün genç futbolcuları büyük üzüntü yaşadı. İşte detaylar ve Manisaspor'un Türk futboluna kazandırdığı isimler...

2 Mart 2020 Pazartesi 17:06 Güncelleme: 02.03.2020 17:06
Manisaspor profesyonel liglere resmen veda etti!

Mücadele ettiği TFF 3. Lig'de Manisa 19 Mayıs Stadı'nda ağırladığı Şile Yıldızspor'a 3-0 mağlup olan Manisaspor'un sezonun bitmesine 8 hafta kala amatör lige düşmesi kesinleşti. Maç sonrası Manisaspor'un genç futbolcuları büyük üzüntü yaşadı. Taraftarlar destekleriyle maç sonu futbolcuları teselli etti.

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Manisaspor profesyonel liglere resmen veda etti!

KUPALARINI KASAP SATIN ALDI, ELEKTRİK, SUYU KESİLDİ
Yaşadığı maddi sıkıntılar sebebiyle süper Lig'den amatöre lige kadar düşen Manisaspor'un tarihinin en zor dönemlerini yaşadı. 2019 yılında yarım asırlık kulübün kasap esnafına olan et ürünleri borcu nedeniyle şampiyonluk kupaları haczedildi. Satışa çıkarılan kupaları haciz ettiren kasap esnafı, et ve çeşitli ürünlerin borcuna karşılık 59 bin TL'ye satın aldı.

Manisaspor profesyonel liglere resmen veda etti!

Yanlış yönetim ve transfer politikaları sonrası sürekli puan silme cezaları ve transfer yasaklarıyla mücadele eden siyah-beyazlılar, elektrik, su ve doğal gazı kapatılan tesislerde zor şartlar altında antrenmanlarını gerçekleştirmeye çalıştı. Kurdukları genç kadro ile TFF 3. Lig'de de tutunamayan Manisaspor, önümüzdeki sezon amatör ligde yoluna devam edecek.

Manisaspor profesyonel liglere resmen veda etti!

Geçmişte teknik direktörlüğünü Mustafa Denizli ve Ersun Yanal gibi deneyimli hocaların yaptığı kulüpte birçok yıldız isim de forma giymişti.

Manisaspor profesyonel liglere resmen veda etti!

İŞTE MANİSASPOR'UN YETİŞTİRİP PARLATTIĞI BAZI FUTBOLCULAR

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