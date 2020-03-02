Manisaspor profesyonel liglere resmen veda etti!

Yanlış yönetim ve transfer politikaları sonrası sürekli puan silme cezaları ve transfer yasaklarıyla mücadele eden siyah-beyazlılar, elektrik, su ve doğal gazı kapatılan tesislerde zor şartlar altında antrenmanlarını gerçekleştirmeye çalıştı. Kurdukları genç kadro ile TFF 3. Lig'de de tutunamayan Manisaspor, önümüzdeki sezon amatör ligde yoluna devam edecek.