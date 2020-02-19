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Ersun Yanal ve Fatih Terim arasında büyük fark!

Futbol istatistik şirketi Football World Rankings B.V. dünyanın en iyi teknik direktörleri listesini Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbi öncesi güncelledi. Peki, Jürgen Klopp, Pep Guardiola ve Diego Simeone gibi başarılı teknik adamların üst sıralarda yer aldığı listede Türkiye'den kim kaçıncı sırada yer aldı? Ersun Yanal ile Fatih Terim arasındaki fark ne durumda? İşte cevabı...

19 Şubat 2020 Çarşamba 20:34 Güncelleme: 19.02.2020 20:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





