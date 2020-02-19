Ersun Yanal ve Fatih Terim arasında büyük fark! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Şubat 2020, Çarşamba
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Ersun Yanal ve Fatih Terim arasında büyük fark!

Futbol istatistik şirketi Football World Rankings B.V. dünyanın en iyi teknik direktörleri listesini Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbi öncesi güncelledi. Peki, Jürgen Klopp, Pep Guardiola ve Diego Simeone gibi başarılı teknik adamların üst sıralarda yer aldığı listede Türkiye'den kim kaçıncı sırada yer aldı? Ersun Yanal ile Fatih Terim arasındaki fark ne durumda? İşte cevabı...
19 Şubat 2020 Çarşamba 20:34 Güncelleme: 19.02.2020 20:34
Ersun Yanal ve Fatih Terim arasında büyük fark!

1- Jürgen Klopp
Liverpool
15.962 puan

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ersun Yanal ve Fatih Terim arasında büyük fark!

2- Marcelo Gallardo
River Plate
12.609 puan
River Plate

Ersun Yanal ve Fatih Terim arasında büyük fark!

3- Maurizio Sarri
Juventus
12.531 puan

Ersun Yanal ve Fatih Terim arasında büyük fark!

4- Pep Guardiola
Manchester City
10.979 puan

Ersun Yanal ve Fatih Terim arasında büyük fark!

5- Jorge Jesus
Flamengo
9493 puan

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