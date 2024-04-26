Haberler İspanya La Liga Las Palmas - Girona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Las Palmas - Girona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Las Palmas ile Girona karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Las Palmas - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 14:14 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 14:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Las Palmas - Girona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Las Palmas - Girona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Las Palmas ile Girona karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Las Palmas - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAS PALMAS - GIRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Las Palmas - Girona maçı 27 Nisan Cumartesi günü saat 15:00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan yeni sezonun ilk transferi! Beşiktaş'ın eski golcüsü geliyor
G.Saray'da kart endişesi! 7 futbolcu...
DİĞER
Son dakika haberleri: Beşiktaş yeni hocasını buldu! Sergen Yalçın derken sürpriz isim...
İstiklal Caddesi'ne bombalı saldırı düzenleyen terörist Ahlam Albashir'in cezası belli oldu!
Beşiktaş'ta Nuri Şahin heyecanı!
G.Saray'dan Sambacı yıldıza kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Atletico Madrid - Athletic Bilbao maçı ne zaman?
Deportivo Alaves - Celta Vigo maçı ne zaman?
BARAJ DOLULUK ORANLARI
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Deportivo Alaves - Celta Vigo maçı ne zaman? Deportivo Alaves - Celta Vigo maçı ne zaman? 14:20
Almeira - Getafe maçı ne zaman? Almeira - Getafe maçı ne zaman? 14:17
Las Palmas - Girona maçı ne zaman? Las Palmas - Girona maçı ne zaman? 14:14
Beşiktaş'ta Nuri Şahin heyecanı! Beşiktaş'ta Nuri Şahin heyecanı! 14:13
Aston Villa - Chelsea maçı ne zaman? Aston Villa - Chelsea maçı ne zaman? 13:52
Everton - Brentford maçı ne zaman? Everton - Brentford maçı ne zaman? 13:50
Daha Eski
G.Saray'da kart endişesi! 7 futbolcu... G.Saray'da kart endişesi! 7 futbolcu... 12:58
Cengiz Ünder ayrılıyor! F.Bahçe'den şok karar Cengiz Ünder ayrılıyor! F.Bahçe'den şok karar 12:43
G.Saray'dan Sambacı yıldıza kanca! G.Saray'dan Sambacı yıldıza kanca! 12:35
Büyükekşi: Futbola değer katmak için buradayız! Büyükekşi: Futbola değer katmak için buradayız! 12:17
A. Demirspor - G.Saray maçının VAR'ı açıklandı! A. Demirspor - G.Saray maçının VAR'ı açıklandı! 12:15
Bakan Bak'tan gençlere futbol çağrısı Bakan Bak'tan gençlere futbol çağrısı 11:59