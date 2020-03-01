Juventus'ta 'koronavirüs' alarmı! Karantinaya alındılar - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
01 Mart 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Juventus'ta 'koronavirüs' alarmı! Karantinaya alındılar

'ta 'koronavirüs' alarmı! Karantinaya alındılar

Juventus'ta 'koronavirüs' alarmı! Karantinaya alındılar

Serie A ekiplerinden , 23 yaş altı takımının 23 Şubat Pazar günü oynadığı maçtaki rakibi Pianese'deki üç oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasından dolayı, 23 yaş altı takımının antrenmanlarını durdurduğunu açıkladı.

'da koronavirüs vakaları her geçen gün daha da artmaya devam ediyor. 23 Şubat Pazar günü oynanan - Pianese (U23) mücadelesinin ardından deplasman ekibinin kadrosunda bulunan üç oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bu haberin ardından Juventus Kulübü önlem alarak U23 takımının antrenmanlarının süresiz olarak durdurulduğunu açıklarken, oyunculara evlerinde kalması uyarısında bulundu. Öte yandan şu ana kadar gelen bilgilere göre, testlere tabi tutulan Juventus U23 oyuncuları arasında koronavirüse yakalanan bir oyuncu yok.

  1. 01.03.2020
  2. Güncelleme: 01.03.2020 18:20
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Juventus'ta 'koronavirüs' alarmı! Karantinaya alındılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN