Lecce 2-7 Atalanta | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'da bu sezonun en golcü takımı Atalanta, 26. haftada konuk olduğu Lecce'yi darmadağın etti. Konuk ekip 9 gollü düelloyu 7-2 kazanarak galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Atalanta'nın gollerini 17'de Giulio Donati (k.k.), 22, 54 ve 62'de Duvan Zapata ile 47'de Ilicic, 87'de Luis Muriel ve 90'da Ruslan Malinovsky kaydetti.

Lecce'nin sayıları ise 29'da Riccardo Saponara ile 39'da Giulio Donati'den geldi.

Atalanya bu sonuçla puanını 48'e çıkarıp 4. sıradaki yerini korurken, 16. sıradaki Lecce ise 25 puanda kaldı.