Lecce 2-7 Atalanta | MAÇ SONUCU - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
01 Mart 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A Atalanta'dan 7 gollü şov

2-7 Atalanta | MAÇ SONUCU

Lecce 2-7 Atalanta | MAÇ SONUCU

A'nın 26. haftasında 'ye konuk olan Atalanta rakibine gol yağdırdı! Konuk ekip 9 golün atıldığı karşılaşmadan galip ayrıldı. Puanını 48'e çıkaran ve 4. sıradaki yerini sağlamlaştıran Atalanta'da hat-trick yapan maça damgasını vurdu.

A'da bu sezonun en golcü takımı Atalanta, 26. haftada konuk olduğu 'yi darmadağın etti. Konuk ekip 9 gollü düelloyu kazanarak galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Atalanta'nın gollerini 17'de (k.k.), 22, 54 ve 62'de ile 47'de Ilicic, 87'de Luis Muriel ve 90'da Ruslan Malinovsky kaydetti.

Lecce'nin sayıları ise 29'da Riccardo Saponara ile 39'da Giulio Donati'den geldi.

Atalanya bu sonuçla puanını 48'e çıkarıp 4. sıradaki yerini korurken, 16. sıradaki Lecce ise 25 puanda kaldı.

  1. 01.03.2020
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