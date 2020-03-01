Cagliari 3-4 Roma | MAÇ SONUCU - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
01 Mart 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A 7 golün atıldığı maçta kazanan Cengiz'li Roma!

3-4 Roma | MAÇ SONUCU

Cagliari 3-4 Roma | MAÇ SONUCU

Serie A Ligi 26. hafta mücadelesinde , deplasmanda 'nin konuğu oldu. Karşılaşmayı kazanan Roma üst üste 2. galibiyetini alarak önemli bir 3 puan kazandı.

Ligi'nde - Roma maçı nefesleri kesti... Tam 7 golün atıldığı mücadeleyi kazanan deplasman ekibi Roma oldu.

İtalya Serie A Ligi 26. hafta mücadelesinde Cagliari ile , Sardegna Arena'da karşı karşıya geldi.

AS Roma'ya 3 puanı getiren golleri 29, 41. dakikada Nikola Kalinic, 64. dakikada Justin Kluivert ve 81. dakikada kaydetti.

Cagliari'nin gollerini ise 28, 89. dakikada Joao Pedro ve 75. dakikada Gaston Pereiro attı.

CENGİZ'LE 76 DAKİKA
Öte yandan Roma'da maça ilk 11 başladı ve 76 dakika sahada kaldı. ise yedek oyuncular arasında yer aldı ve süre bulamadı.

Bu sonuçla Roma puanını 45 (5), Cagliari ise 32'e (11) yükseltti.

  1. 01.03.2020
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