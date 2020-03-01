Cagliari 3-4 Roma | MAÇ SONUCU

İtalya Ligi'nde Cagliari - Roma maçı nefesleri kesti... Tam 7 golün atıldığı mücadeleyi 4-3 kazanan deplasman ekibi Roma oldu.

İtalya Serie A Ligi 26. hafta mücadelesinde Cagliari ile AS Roma, Sardegna Arena'da karşı karşıya geldi.

AS Roma'ya 3 puanı getiren golleri 29, 41. dakikada Nikola Kalinic, 64. dakikada Justin Kluivert ve 81. dakikada Aleksandar Kolarov kaydetti.

Cagliari'nin gollerini ise 28, 89. dakikada Joao Pedro ve 75. dakikada Gaston Pereiro attı.

CENGİZ'LE 76 DAKİKA

Öte yandan Roma'da Cengiz Ünder maça ilk 11 başladı ve 76 dakika sahada kaldı. Mert Çetin ise yedek oyuncular arasında yer aldı ve süre bulamadı.

Bu sonuçla Roma puanını 45 (5), Cagliari ise 32'e (11) yükseltti.