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03 Mart 2020, Salı
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'nun annesi felç geçirdi!

Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro felç geçirdi!

Portekiz basınında yer alan habere göre, A ekiplerinden 'ta forma giyen 35 yaşındaki süper yıldız 'nun annesi geçirdiği felç nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

A ekiplerinden forması giyen 'nun annesi 'nun geçirdiği felç sebebiyle apar topar hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü.

Madeira yerel basınında yer alan haberlerde; Dolores Aveiro'nun sabaha karşı rahatsızlandığı ve Dr. Nelio Mendonca Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.

Sabah saatlerinde beynine giden damarlarda tanıklık yaşanan Dolores Aveiro'ya, beynine yeterli oksijen gitmediği için inme indiği tahmin ediliyor.

Söz konusu haberlerde ayrıca Dolores Aveiro'nun bilincinin açık ve durumunun stabil olduğu kaydedildi.

Dolores Aveiro, uzun süredir mücadele verdiği göğüs kanserini 2007 yılında yenmişti.

  1. 03.03.2020
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