Lionel Messi'den Cristiano Ronaldo'ya övgü dolu sözler!
Barcelona'nın dünyaca ünlü Arjantinli yıldızı Lionel Messi futbol dünasında büyük bir rekabet içinde olduğu Cristiano Ronaldo ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Juventus'un Portekizli yıldızı son dönemlerde gösterdiği performansla müthiş bir form grafiğine sahip. Messi bu duruma hiç şaşırmıyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Bu sezon Serie A'da 24 gole ulaşan ve 11 maçtır üst üste gol atma başarısı gösteren Ronaldo 35 yaşında olmasına rağmen fizik gücü ve golcülük özelliğinden hiçbir şey kaybetmediğini tüm dünyaya gösterdi.
Barcelona'nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi de Portekizli yıldızın bu form durumunu şaşırtıcı bulmuyor.
Mundo Deportivo'ya konuşan Messi, "Ronaldo yırtıcı bir forvet. Bu form grafiği hiç şaşırtıcı değil. Gol atmayı çok seviyor. Sahaya her çıktığında gol atıyor. Bir forvet oyuncusu olarak çok sayıda önemli özelliğe sahip ve minimumunda bile gol atmayı başarıyor" ifadelerini kullandı.
'Liverpool ile tekrar karşılaşmak ister misin?' sorusuna cevap veren Messi, önceliklerinin Napoli'yi geçmek olduğunu söyledi.
Messi bu sezon çıktığı 19 La Liga maçında 14 gol attı, 12 asist yaptı. Arjantinli efsane bu asistlerin altısını son üç maçta gerçekleştirdi. Lionel Messi'nin sözleşmesi 2021'de sona eriyor.
??????35 yaşındaki Cristiano Ronaldo, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 35 maçta 35 gole imza attı. ?? pic.twitter.com/LD4THJg7q4— Fotomaç (@fotomac) February 16, 2020
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Trabzonspor'da derbi öncesi hakem tedirginliği
Toplam 4
Yorum
eyyamcı hakem fırat aydunus a zerre kadar güvenmiyorm.bu adam TSa sarı kartla oyuncularımızı korkutacaktr.çok dikkatli olalım..
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Stu belki, Hosseini yok
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı Sturridge., arkadaşları şampiyonluk mücadelesi veriyor,, bu sürekli sakat !!! ya zaten oynayacağın 30-35 dk.
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Trabzonspor'da derbi öncesi hakem tedirginliği
Toplam 4
Yorum
ali baş bu maçı fırat aydınus katledrse şaşmm.bjknn çocuğu aydınus diye tezahurat eiyordu bjk tarftarı buna.ligde önce ts sonra alanya medipol ve si
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