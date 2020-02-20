Lionel Messi'den Cristiano Ronaldo'ya övgü dolu sözler!

Bu sezon Serie A'da 24 gole ulaşan ve 11 maçtır üst üste gol atma başarısı gösteren Ronaldo 35 yaşında olmasına rağmen fizik gücü ve golcülük özelliğinden hiçbir şey kaybetmediğini tüm dünyaya gösterdi.



Barcelona'nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi de Portekizli yıldızın bu form durumunu şaşırtıcı bulmuyor.



Mundo Deportivo'ya konuşan Messi, "Ronaldo yırtıcı bir forvet. Bu form grafiği hiç şaşırtıcı değil. Gol atmayı çok seviyor. Sahaya her çıktığında gol atıyor. Bir forvet oyuncusu olarak çok sayıda önemli özelliğe sahip ve minimumunda bile gol atmayı başarıyor" ifadelerini kullandı.



'Liverpool ile tekrar karşılaşmak ister misin?' sorusuna cevap veren Messi, önceliklerinin Napoli'yi geçmek olduğunu söyledi.







Messi bu sezon çıktığı 19 La Liga maçında 14 gol attı, 12 asist yaptı. Arjantinli efsane bu asistlerin altısını son üç maçta gerçekleştirdi. Lionel Messi'nin sözleşmesi 2021'de sona eriyor.

??????35 yaşındaki Cristiano Ronaldo, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 35 maçta 35 gole imza attı. ?? pic.twitter.com/LD4THJg7q4 — Fotomaç (@fotomac) February 16, 2020