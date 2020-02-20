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20 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler Barcelona Messi'den Ronaldo'ya övgü: Form grafiği...

'den 'ya övgü dolu sözler!

Lionel Messi'den Cristiano Ronaldo'ya övgü dolu sözler!

'nın dünyaca ünlü Arjantinli yıldızı futbol dünasında büyük bir rekabet içinde olduğu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 'un Portekizli yıldızı son dönemlerde gösterdiği performansla müthiş bir form grafiğine sahip. Messi bu duruma hiç şaşırmıyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Bu sezon Serie A'da 24 gole ulaşan ve 11 maçtır üst üste gol atma başarısı gösteren Ronaldo 35 yaşında olmasına rağmen fizik gücü ve golcülük özelliğinden hiçbir şey kaybetmediğini tüm dünyaya gösterdi.

'nın Arjantinli süperstarı de Portekizli yıldızın bu form durumunu şaşırtıcı bulmuyor.

Mundo Deportivo'ya konuşan Messi, "Ronaldo yırtıcı bir forvet. Bu form grafiği hiç şaşırtıcı değil. Gol atmayı çok seviyor. Sahaya her çıktığında gol atıyor. Bir forvet oyuncusu olarak çok sayıda önemli özelliğe sahip ve minimumunda bile gol atmayı başarıyor" ifadelerini kullandı.

' ile tekrar karşılaşmak ister misin?' sorusuna cevap veren Messi, önceliklerinin 'yi geçmek olduğunu söyledi.



Messi bu sezon çıktığı 19 maçında 14 gol attı, 12 asist yaptı. Arjantinli efsane bu asistlerin altısını son üç maçta gerçekleştirdi. Lionel Messi'nin sözleşmesi 2021'de sona eriyor.

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  1. 20.02.2020
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