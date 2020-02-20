Barcelona yeni transferini resmen açıkladı! Martin Braithwaite kimdir ?

İspanya La Liga'da ezeli rakibi Real Madrid'le şampiyonluk yarışı veren Barcelona, sakatlanarak sezonu kapatan Ousmane Dembele'nin yerine Leganes'ten Martin Braithwaite'ı kadrosuna kattı.



Barça, 28 yaşındaki Danimarkalı golcünün 18 milyon Euro olan sözleşme fesih bedelinin ödendiğini La Liga'ya bildirdi.



RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Barcelona, Leganes'ten Martin Braithwaite'yi 18 milyon Euro serbest kalma bedeliyle transfer etti. 28 yaşındaki Danimarkalı forvet dört yıllık sözleşmeye imza atacak ve serbest kalma bedeli 300 milyon Euro olarak belirlendi.







Esbjerg, Toulouse, Middlesbrough ve Bordeaux ve son olarak Leganes gibi takımlarda oynayan Martin Braithwaite, Leganes formasıyla çıktığı 27 resmi maçta 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Danimarka Milli Takım'ında da 39 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 7 gol, 4 asistlik katkı yaptı.

ÖZEL TRANSFER HAKKI NEDİR?

La Liga 'da özel transfer hakkı şöyle işliyor. Uzun süreli sakatlık sebebiyle en az 5 ay olmak kaydıyla oyuncular takımdan ayrı kalırsa transfer sezonu dışında sadece bir oyuncu için başvuru yapılabiliyor. Oyuncunun bonservisinin elinde olması ya da La Liga'da oynaması gerekiyor.



MARTİN BRAITHWAITE KİMDİR?

5 Haziran 1991'de Danimarka'nın Esbjerg kentinde dünyaya gelen Martin Braithwaite, futbola ülkesinin takımı Midtjylland'ın altyapısında başladı. Daha sonra sırasıyla Esbjerg ve Toulouse'da forma giyen Danimarkalı yıldız, 2017 yılında 11.3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz ekibi Middlesbrough'ya transfer oldu.

2017-2018 sezonunun ikinci yarısında Fransız ekibi Bordeaux'ya kiralanan Braithwaite, geçtiğimiz sezon kiralık geldiği Leganes'te gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başardı. İspanyol kulübü, sezon başında yıldız oyuncunun bonservisini 5 milyon euro karşılığında Middlesbrough'dan almıştı. Asıl mevkisi sntrafor olan Danimarkalı futbolcu 10 numara ve sol kanat mevkisinde de forma giyebiliyor.